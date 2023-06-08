Apple gizlilik sözünü tuttu

Apple, bu yıl ile birlikte ise kullanıcılarını bu tip durumlardan korumayı hedefliyor. Yeni güncelleme ile birlikte Safari, URL’nin hangi bölümlerinin tanımlayıcı olduğunu otomatik olarak algılayacak ve yalnızca bu bölümleri URL’den kaldıracak. Böylece ziyaret etmek istediğiniz web sayfasını istediğiniz gibi gezerken kişisel verileriniz de korunmuş olacak.