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Teknoloji-Bilişim
8
Apple gizlilik sözünü tuttu

2023-06-08 22:28:58
Apple gizlilik sözünü tuttu

Teknoloji devi Apple, iOS 17 ve macOS Sonoma ile kullanıcılarıa internette gezinirken daha fazla gizlilik sağlayan bir özelliği geliştirdi.

#1
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği WWDC 23 etkinliği ile birlikte iOS 17 ve macOS Sonoma’yı tanıttı.

#2
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Her yeni işletim sistemi ile birlikte kullanıcı güvenliği konusunda adımlar atan şirket, yeni nesil sistemlerinde de buna devam edecek. Şirketin Posta, Mesaj ve Safari uygulamasına getireceği yeni sistem de bunun kanıtı niteliğinde.

#3
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

iOS 17 ve macOS Sonoma, kullanıcılarıa internette gezinirken daha fazla gizlilik sağlayan bir özelliğe merhaba diyor. Yeni ‘Bağlantı İzleme Koruması, gizli modda Posta, Mesajlar ve Safari’de otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Bağlantı İzleme Koruması, gizli modda otomatik olarak devreye girerek URL’lerdeki kullanıcı tanımlı izleme parametrelerini algılayacak ve bunları otomatik olarak kaldıracak. Kullanıcılar böylece reklamverenlerin ve analiz şirketleri tarafından toplanan kişisel verilerini korumuş olacak.

#5
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Reklamverenler ve analiz şirketleri, bağlantılara izleme parametreleri ekleyerek web sitelerindeki kullanıcı etkinliğini izleyebiliyorlar. Üçüncü taraf tanımlama bilgilerini depolamak yerine, sayfa URL’sinin sonuna basitçe bir izleme tanımlayıcısı eklenerek Safari gibi uygulaların siteler arası tanımlama bilgilerini ve diğer oturum depolama yöntemlerini engelleyen standart akıllı izleme önleme sistemleri de atlatılmış oluyor.

#6
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Apple, bu yıl ile birlikte ise kullanıcılarını bu tip durumlardan korumayı hedefliyor. Yeni güncelleme ile birlikte Safari, URL’nin hangi bölümlerinin tanımlayıcı olduğunu otomatik olarak algılayacak ve yalnızca bu bölümleri URL’den kaldıracak. Böylece ziyaret etmek istediğiniz web sayfasını istediğiniz gibi gezerken kişisel verileriniz de korunmuş olacak.

#7
Foto - Apple gizlilik sözünü tuttu

Safari uygulaması gizli moddayken bu işlemi otomatik olarka gerçekleştirebiliyor. Apple diğer yandan ise , reklamverenlerin reklam kampanyası dönüşüm metriklerini izlemesine olanak tanımak için toplu verileri bu şirketlerle paylaşıyor ancak bireylerin kendi verileri gizli kalmaya devam ediyor.

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