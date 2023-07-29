Apple, dünyanın zirvesindeydi! Artık lider değişti

Apple nasıl zirveden düştü? Vivo, çeyreğin başlarında Vivo X Flip ve Vivo X Fold 2 modellerini piyasaya sürmesinden yararlandı. Bu sayede üç ay boyunca, anakara Çin’de tam 11,4 milyon adet sevk gerçekleştirdi. BBK Electronics çatısı altındaki iki şirket olan Oppo ve Vivo, çeyrekte pazarın yüzde 18’ine sahipti. Şirket, Vivo için ikinci çeyrekte yüzde 14 daha az telefon sevk ederken, Oppo’nun sevkiyatları yıldan yıla yalnızca yüzde 4 düştü. Apple, toplam sevkiyatları yüzde 5 artarak 10,4 milyon adede çıkmasına rağmen ikinci çeyrekte en üst sıradan üçüncü sıraya geriledi. Çin’deki akıllı telefon pastasından yüzde 16 pay alan Apple, Vivo ve Oppo’nun hemen ardında yerini aldı. Apple, Üçüncü sıraya gerilemesine rağmen ilk beş içinde çeyrek için sevkiyatlarda yıllık artış gösteren tek şirket oldu.