2023-07-29 07:52:08 Apple, dünyanın zirvesindeydi! Artık lider değişti
Apple, Çin akıllı telefon pazarında zirveden düştü. Birinciliğini başka bir markaya kaptıran şirket şaşırttı. Küresel teknoloji market analiz şirket Canalys, Çin için ikinci çeyrek akıllı telefon sevkiyatları raporunu yayınladı. Rakamlara göre teslimatlar yüzde 5 gerileyerek 67,4 milyondan 64,3 milyon adede kadar geriledi. Çeyrek boyunca Apple ve Vivo, ilk çeyrekte eline aldıkları sıralamaları değiştirdiler. Vivo en üst sırayı alırken, Apple üçüncü sıraya geriledi. Böylece Apple zirveden düştü.