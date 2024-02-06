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Teknoloji-Bilişim
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Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

2024-02-06 11:59:46
Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Apple CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine dair mali durum raporu toplantısında, iOS 18 ile ilgili bazı açıklamalarda bulunarak, Apple'ın üretken yapay zeka teknolojilerini bu işletim sistemiyle kullanıma sunma planları hakkında bilgi verdi. Cook, yapay zeka özelliklerinin iPhone'lara ne zaman entegre edileceği konusunda daha fazla ayrıntı vermemiş olsa da, şirketin bu alandaki ilerlemelerine dair beklentileri artırdı.

#1
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Son dönemde birçok şirket, yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yaparken, akıllı telefon üreticileri de bu özellikleri cihazlarına entegre etmeye başladı.

#2
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Örneğin, Samsung'un tanıttığı Galaxy S24 serisi, bir dizi yeni yapay zeka özelliğiyle dikkat çekti.

#3
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Ancak, Apple'ın üretken yapay zeka konusunda diğer teknoloji şirketlerinin gerisinde kaldığına dair eleştiriler bulunuyor.

#4
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Cook'un mali durum raporu toplantısında yaptığı açıklamalar, şirketin iOS 18 ile birlikte bu alandaki teknolojilerini güncelleyeceği ve geliştireceği yönündeki planlarını ortaya koydu.

#5
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Cook, iOS 18'in üretken yapay zeka teknolojilerini içereceğine dair sinyaller verirken, ayrıntıları bu yılın sonunda paylaşacaklarını belirtti.

#6
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Bu güncellemenin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini ve üretken yapay zekayı içereceği söyleniyor.

#7
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda bu güncellemeyi duyurması ve temmuz ayında beta sürümünü yayınlaması bekleniyor, genel sürüm ise Eylül 2024'te kullanıma sunulacak.

#8
Foto - Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Şirket, henüz resmi olarak iOS 18'e nelerin dahil edileceğini onaylamamış olsa da, analistler bu güncellemenin oldukça iddialı olacağını öngörüyor.

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