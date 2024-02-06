Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Apple CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine dair mali durum raporu toplantısında, iOS 18 ile ilgili bazı açıklamalarda bulunarak, Apple'ın üretken yapay zeka teknolojilerini bu işletim sistemiyle kullanıma sunma planları hakkında bilgi verdi. Cook, yapay zeka özelliklerinin iPhone'lara ne zaman entegre edileceği konusunda daha fazla ayrıntı vermemiş olsa da, şirketin bu alandaki ilerlemelerine dair beklentileri artırdı.