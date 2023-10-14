Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Arabanızda bulunduğunu bildiğiniz bir AirTag’i bulmak için bile bir tamirciye yüklü miktar para ödemeniz gerekebilir. Zira bu ürünleri bulmak için arabanızın sökülmemiş vidası kalmaması gerekebiliyor. Apple dava ile ilgili red isteğini 27 Ekim’de mahkemeye sunacak. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir bilgi henüz yok. Tahmin edilebilen tek şey Apple’ın red isteğini teknolojilerini sağlıklı düşünebilen insanlar için ürettikleri konusunda bir savunma yapacakları.