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Teknoloji-Bilişim
10
Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

2023-10-14 19:49:27
Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Apple AirTag mağdurları gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili kullanıcıların şikayeti artıyor.

#1
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Bugüne kadar birçok yararlı ve zararlı teknoloji ürününden bahsettik.

#2
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Genel anlamda bu ürünlerin hepsi için “çok faydalı ancak kötü insanların eline geçtiğinde çok da zararlı” şeklinde ifadelere yer vererek sizlere anlattık.

#3
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

AirTag için de maalesef işin sonu bu noktaya çıktı. Apple, mağdurlar ile hukuk mücadelesi içerisine girdi. İşte AirTag mağdurları hakkında detaylar…

#4
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Yurtdışı kaynaklı bir rapora göre AirTag’ler birçok farklı amaca hizmet ediyor.

#5
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Bunlardan en basiti çocuğunun nerede olduğunu kontrol etmek isteyen bir anne, motorunun çalınmasına karşı önlem alan bir Harley Davidson sahibi iken bir de kurbanını takip eden seri katiller var. Onlarda Apple Store’dan aldıkları AirTag ile bu işlemi gerçekleştiriyor.

#6
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Burada fark etmeniz gereken şey dünyanın belki de en basit teknolojilerinden biri insanların hayatına kaç farklı noktadan dokunuyor olması.

#7
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Görüldüğü üzere birçok farklı kişi bu ürünü satın alıyor ve bu ürünleri kendi yaşamlarında farklı amaçlara hizmet etmek için kullanıyor. Dünyadan gelen üzücü bir rapora göre birçok seri katil kurbanlarını takip etmek için AirTag ürünlerini kullanıyor.

#8
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Bu sebeple Apple takip konusunda müzdarip olan 40’a yakın kişi tarafından mahkemeye verildi. Bunlardan bazıları takipçisinden kurtulmak için yaşadığı yeri değiştirirken bazıları takıntılı eski sevgili/eşler tarafından çanta astarlarına atılmış AirTag’leri saatler süren aramalar sonucunda buldu. Bilindiği üzere AirTag oldukça küçük bir ürün ve saklaması da oldukça kolay.

#9
Foto - Apple AirTag mağdurlarının sayısı artıyor

Arabanızda bulunduğunu bildiğiniz bir AirTag’i bulmak için bile bir tamirciye yüklü miktar para ödemeniz gerekebilir. Zira bu ürünleri bulmak için arabanızın sökülmemiş vidası kalmaması gerekebiliyor. Apple dava ile ilgili red isteğini 27 Ekim’de mahkemeye sunacak. Mahkemenin nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir bilgi henüz yok. Tahmin edilebilen tek şey Apple’ın red isteğini teknolojilerini sağlıklı düşünebilen insanlar için ürettikleri konusunda bir savunma yapacakları.

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