2024-07-30 20:42:36 Aphrodisias'ta büyük keşif!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aphrodisias'ta bulunan Kolosal Zeus Başı hakkında paylaşımda bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aphrodisias'ta bulunan Kolosal Zeus Başı hakkında paylaşımda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da bulunan Aphrodite Tapınağının 50 metre batısında yüzyıllar sonra bulunan Kolosal Zeuz Başı'nın Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli figürü olan Zeus'un ihtişamını sergilediğini açıkladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor.
Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" ifadelerine yer verdi.
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