Apar topar F-16 alarmı verildi! O ülkeye karşı “görünmez” eğitim üsleri kurulacak
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava saldırılarından korunmak ve pilot eğitimini hızlandırmak amacıyla mobil F-16 uçuş simülatörlerini teslim alarak hizmete soktu. Hollanda, Çekya ve Avusturya’nın desteğiyle sağlanan bu sistemler, pilotların gerçek arazi koşullarında ve karmaşık savaş senaryolarında eğitim almasına olanak tanıyor. Taşınabilir özellikleri sayesinde sürekli yer değiştirebilen bu simülatörler, Rusya’nın hedefindeki Ukrayna üsleri için hayati bir operasyonel esneklik sağlıyor.