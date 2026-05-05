Yeniakit Publisher
Apar topar F-16 alarmı verildi! O ülkeye karşı "görünmez" eğitim üsleri kurulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus hava saldırılarından korunmak ve pilot eğitimini hızlandırmak amacıyla mobil F-16 uçuş simülatörlerini teslim alarak hizmete soktu. Hollanda, Çekya ve Avusturya’nın desteğiyle sağlanan bu sistemler, pilotların gerçek arazi koşullarında ve karmaşık savaş senaryolarında eğitim almasına olanak tanıyor. Taşınabilir özellikleri sayesinde sürekli yer değiştirebilen bu simülatörler, Rusya’nın hedefindeki Ukrayna üsleri için hayati bir operasyonel esneklik sağlıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri; pilotların farklı konumlarda eğitim almasına ve görev hazırlığı yapmasına imkân tanıyacak mobil F-16 uçuş simülatörlerini teslim aldı. Açıklamada, simülatörlerin pilotların Ukrayna üzerindeki muharebe sırasında karşılaşabileceği arazi ve hava koşullarını birebir taklit edecek şekilde programlandığı ifade edildi. Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ise söz konusu simülatörlerin bir noktadan diğerine taşınabildiğini ve bu sayede farklı üslerde esnek şekilde kullanılabildiğini belirtti.

Kyiv Post tarafından aktarıldığı üzere Fedorov, “F-16 savaş uçakları halihazırda Ukrayna semalarını koruyor. Hava hedeflerini önleme etkinliğini artırmak için pilot eğitimlerini sürekli geliştirmeli ve eğitimden muharebe kullanımına kadar geçen süreyi kısaltmalıyız.” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Fedorov, simülatörlerin bağışlanmasına katkı sağlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya hükümetlerine, Hava Kuvvetleri Kabiliyet Koalisyonu’na ve Ukrayna’nın hava harekât kapasitesini geliştirmesine destek veren çok uluslu gruba teşekkürlerini iletti.

Mobil simülatörlerin hizmete girmesi, Ukraynalı pilotları NATO standartlarına uygun şekilde eğitmek amacıyla hazırlanan Ukrayna Hava Kuvvetleri geçiş programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rus Hava Kuvvetleri karşısında sayıca daha az olan ve teknik açıdan çoğu zaman dezavantajlı konumda bulunan Ukraynalı pilotlar, savaşın başından bu yana görevlerini sürekli değişen havalimanlarından yürütmek için mobil üslenme taktikleri uygulamaktadır.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna’daki büyük hava üslerini düzenli olarak hedef almasıyla zorunlu hâle gelen bu yaklaşımın, Ukrayna filolarının operasyonlarını sürdürebilmesini sağladığı belirtiliyor. Ancak doğru bir eğitim için gereken eğitmenler ve simülatörlerin çoğu zaman Ukraynalı F-16 pilotlarının uçuş görevlerini gerçekleştirdiği üslerle aynı konumda bulunmaması, pilot eğitim süreçlerini zorlaştırmaktadır. Militarnyi tarafından hazırlanan rapora göre “simülatörler sayesinde personeller karmaşık savaş senaryoları uygulayabiliyor; tepki hızını, karar verme yetilerini ve durumsal farkındalığını geliştirebiliyor”. Bununla birlikte simülatör teknolojisinin gerçek uçaklarla havalanmadan önce bile belirli muharebe görevlerinin ayrıntılı bir şekilde simüle edilmesini sağladığı da hatırlatılıyor.

Raporda ayrıca, sistemin en önemli avantajlarının hareket kabiliyeti olduğu, bunun da sürekli tehdit altındaki koşullarda pilotların güvenliği ve teçhizatın korunması açısından kritik öneme sahip donanımın hızla taşınmasına imkân tanıdığı belirtiliyor.

Açık kaynaklara göre Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus-Ukrayna Savaşı’nda faaliyet gösteren bazı Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarıyla eşdeğer olan, ancak Sukhoi Su-30SM2 (NATO kodu: Flanker-H) ve Sukhoi Su-57 (NATO kodu: Felon) gibi Rusya’nın en iyi savaş uçaklarından tartışmasız bir şekilde daha geride olan 1990’lardan kalma muhtemelen 35-40 civarı F-16C savaş uçağını aktif olarak kullanıyor. Bu noktada Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16 filosunu çoğunlukla kritik hedeflerin üzerindeki hava sahasını savunmak ve Ukrayna’daki sivil bölgelere fırlatılan Rus seyir füzelerini önlemek amacıyla kullanıyor.

Kyiv Post tarafından yapılan habere göre Ukrayna, Hollanda’dan 24, Danimarka’dan ise 12 ila 19 arasında F-16 teslim aldı. Belçika ve Norveç sırasıyla 30 ve 6 uçak sözü verdi ancak henüz bu uçakları teslim etmedi. Bağışlanan uçakların çoğunun 35-45 yaş aralığında olduğu belirtildi. Ülke, 2024 yılının ortalarında F-16’larla Rusya’ya karşı operasyonlara başlamasından bu yana 4 uçağını kaybettiğini doğruladı.

