Açık kaynaklara göre Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus-Ukrayna Savaşı’nda faaliyet gösteren bazı Rus Hava Kuvvetleri savaş uçaklarıyla eşdeğer olan, ancak Sukhoi Su-30SM2 (NATO kodu: Flanker-H) ve Sukhoi Su-57 (NATO kodu: Felon) gibi Rusya’nın en iyi savaş uçaklarından tartışmasız bir şekilde daha geride olan 1990’lardan kalma muhtemelen 35-40 civarı F-16C savaş uçağını aktif olarak kullanıyor. Bu noktada Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16 filosunu çoğunlukla kritik hedeflerin üzerindeki hava sahasını savunmak ve Ukrayna’daki sivil bölgelere fırlatılan Rus seyir füzelerini önlemek amacıyla kullanıyor.