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Dünya
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AP dünyaya ilan etti! Türkiye...

2020-12-02 10:29:22
AP dünyaya ilan etti! Türkiye...

AP merakla beklenen haberi verdi. 2020 yılının fotoğrafları resmen seçildi. Listeye Türkiye'den de çok konuşulacak bir kare girdi.

#1
Foto - Son dakika haberlere göre, koronavirüs salgınının damgasını vurduğu 2020'de Trump'ın yenilgisi, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, protestolar ve doğal afetler öne çıktı.

Son dakika haberlere göre, koronavirüs salgınının damgasını vurduğu 2020'de Trump'ın yenilgisi, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, protestolar ve doğal afetler öne çıktı.

#2
Foto - Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, kabus yıl 2020'nin en iyi fotoğraflarını bugün dünyaya servis etti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, kabus yıl 2020'nin en iyi fotoğraflarını bugün dünyaya servis etti.

#3
Foto - AP'nin seçtiği yılın fotoğraflarına, tartışmasız bir şekilde dünyaya diz çöktüren ve her ülkeye yayılan koronavirüs salgını damgasını vurdu. ABD seçimleri, Dağlık Karabağ savaşı, orman yangınları, protestolar, çatışmalar, Beyrut patlaması, doğal afetler ve göçmenler de albümde öne çıkan başlıklar oldu.

AP'nin seçtiği yılın fotoğraflarına, tartışmasız bir şekilde dünyaya diz çöktüren ve her ülkeye yayılan koronavirüs salgını damgasını vurdu. ABD seçimleri, Dağlık Karabağ savaşı, orman yangınları, protestolar, çatışmalar, Beyrut patlaması, doğal afetler ve göçmenler de albümde öne çıkan başlıklar oldu.

#4
Foto - Fotoğraflar, Şili'den Hindistan'a, Yunanistan'dan ABD'ye, İran'dan Filipinler'e, Nijerya'dan İtalya'ya, Meksika'dan Japonya'ya, Libya'dan Tayland'a dünyanın dört bir tarafında çekildi.

Fotoğraflar, Şili'den Hindistan'a, Yunanistan'dan ABD'ye, İran'dan Filipinler'e, Nijerya'dan İtalya'ya, Meksika'dan Japonya'ya, Libya'dan Tayland'a dünyanın dört bir tarafında çekildi.

#5
Foto - Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından ise çok sayıda çarpıcı an yılın unutulmaz fotoğrafları arasına seçildi.

Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından ise çok sayıda çarpıcı an yılın unutulmaz fotoğrafları arasına seçildi.

#6
Foto - ABD, kasırga

ABD, kasırga

#7
Foto - Brezilya, koronavirüs

Brezilya, koronavirüs

#8
Foto - Paraguay

Paraguay

#9
Foto - İran, koronavirüs

İran, koronavirüs

#10
Foto - Dağlık Karabağ, savaş

Dağlık Karabağ, savaş

#11
Foto - Japonya, koronavirüs

Japonya, koronavirüs

#12
Foto - İsviçre

İsviçre

#13
Foto - Arjantin, Maradona ölümü

Arjantin, Maradona ölümü

#14
Foto - Peru, deprem

Peru, deprem

#15
Foto - Yunanistan, göçmen

Yunanistan, göçmen

#16
Foto - Hindistan, koronavirüs

Hindistan, koronavirüs

#17
Foto - ABD, seçimler

ABD, seçimler

#18
Foto - İspanya

İspanya

#19
Foto - Pakistan, uçak kazası

Pakistan, uçak kazası

#20
Foto - Endonezya

Endonezya

#21
Foto - Peru

Peru

#22
Foto - İtalya, koronavirüs

İtalya, koronavirüs

#23
Foto - Dağlık Karabağ, savaş

Dağlık Karabağ, savaş

#24
Foto - ABD, seçimkeri

ABD, seçimkeri

#25
Foto - Brezilya, orman yangınları

Brezilya, orman yangınları

#26
Foto - Şili, deprem

Şili, deprem

#27
Foto - ABD

ABD

#28
Foto - Azerbaycan

Azerbaycan

#29
Foto - Lübnan

Lübnan

#30
Foto - Kenya, çekirge istilası

Kenya, çekirge istilası

#31
Foto - Türkiye, İzmir depremi

Türkiye, İzmir depremi

#32
Foto - Tayland

Tayland

#33
Foto - İspanya

İspanya

#34
Foto - Libya, göçmenler

Libya, göçmenler

#35
Foto - Nijerya

Nijerya

#36
Foto - Kenya

Kenya

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