2020-12-02 10:29:22 AP dünyaya ilan etti! Türkiye...
AP merakla beklenen haberi verdi. 2020 yılının fotoğrafları resmen seçildi. Listeye Türkiye'den de çok konuşulacak bir kare girdi.
AP merakla beklenen haberi verdi. 2020 yılının fotoğrafları resmen seçildi. Listeye Türkiye'den de çok konuşulacak bir kare girdi.
Son dakika haberlere göre, koronavirüs salgınının damgasını vurduğu 2020'de Trump'ın yenilgisi, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, protestolar ve doğal afetler öne çıktı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, kabus yıl 2020'nin en iyi fotoğraflarını bugün dünyaya servis etti.
AP'nin seçtiği yılın fotoğraflarına, tartışmasız bir şekilde dünyaya diz çöktüren ve her ülkeye yayılan koronavirüs salgını damgasını vurdu. ABD seçimleri, Dağlık Karabağ savaşı, orman yangınları, protestolar, çatışmalar, Beyrut patlaması, doğal afetler ve göçmenler de albümde öne çıkan başlıklar oldu.
Fotoğraflar, Şili'den Hindistan'a, Yunanistan'dan ABD'ye, İran'dan Filipinler'e, Nijerya'dan İtalya'ya, Meksika'dan Japonya'ya, Libya'dan Tayland'a dünyanın dört bir tarafında çekildi.
Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından ise çok sayıda çarpıcı an yılın unutulmaz fotoğrafları arasına seçildi.
ABD, kasırga
Brezilya, koronavirüs
Paraguay
İran, koronavirüs
Dağlık Karabağ, savaş
Japonya, koronavirüs
İsviçre
Arjantin, Maradona ölümü
Peru, deprem
Yunanistan, göçmen
Hindistan, koronavirüs
ABD, seçimler
İspanya
Pakistan, uçak kazası
Endonezya
Peru
İtalya, koronavirüs
Dağlık Karabağ, savaş
ABD, seçimkeri
Brezilya, orman yangınları
Şili, deprem
ABD
Azerbaycan
Lübnan
Kenya, çekirge istilası
Türkiye, İzmir depremi
Tayland
İspanya
Libya, göçmenler
Nijerya
Kenya
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