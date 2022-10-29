Antibiyotik içmek için acele etmeyin! Öksürük için bunu deneyin

ANTİBİYOTİKLER ÖKSÜRÜĞÜ KESER Mİ? Genellikle hayır. Bunun nedeni çoğu öksürüğe soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar neden olur ve bir hafta içinde iyileşir. Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar üzerinde çalışır. Bir hafta sonra öksürüğünüz düzelmezse, nedenin sinüs enfeksiyonu veya zatürre gibi bakteriyel bir hastalık olmadığından emin olmak için doktorunuza danışın. Eğer öyleyse, bir antibiyotiğe ihtiyacınız olabilir.