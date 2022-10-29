2022-10-29 10:57:39 Antibiyotik içmek için acele etmeyin! Öksürük için bunu deneyin
Boğazımız kaşınmaya başladığında ilk olarak hastalanmaktan korkmaya başlarız. İster geniz akıntısı olan ister toz kaçmış olsun öksürük başladığı zaman hızlı şekilde harekete geçmek gerekir. Öksürük üst solunum yollarını kaplayan hücrelerin iltihaplanmasına da yol açabilir. Soğuk algınlığı ve gripten kaynaklananlar gibi birçok öksürük kendi kendine geçer. Sizinki daha ciddi bir tıbbi durumdan geliyorsa, tedavi için bir şeyler yapma zamanınız gelmiş olabilir.