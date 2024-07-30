Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Olay yerinde bulunan polis ekipleri ve itfaiye ekipleri mutfak tüpleri nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İşletme sahibi ve vatandaşlar kamyonet kasalarında bulunan mutfak tüplerini alevlerden uzak bir noktaya taşıdı. Elektrik şirketi görevlilerinin trafoya gelen enerjiyi farklı bir noktadan kesmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekibi yükselen alevleri kısa sürede söndürerek yangının çevreye yayılmasını önledi. Trafoda çıkan yangın nedeniyle büyük hasar meydana gelirken ekipler, elektriği kesilen mahalleye yeniden enerji vermek için çalışma başlattı.