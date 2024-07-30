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Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

2024-07-30 11:39:46
Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Antalya'da aşırı yüklemeyi kaldıramayan trafo alev alev yandı.

#1
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Antalya'da park içerisinde bulunan trafoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Önce patlamaların yaşandığı trafo kısa süre içinde alevler içinde kalırken trafonun birkaç metre yakınında 2 adet kamyonette bulunan çok sayıda mutfak tüpü güvenli bir yere taşındı.

#2
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Mahalle sakinlerini hem korkutan hem de elektriksiz bırakan olay, saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1223 sokak üzerinde meydana geldi.

#3
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Sokak üzerindeki bir parkta bulunan ve mahalleye enerji sağlayan elektrik trafosunda aşırı yüklenmeye bağlı olarak önce dumanlar yükseldi, sonra patlamalar yaşandı ve alevler yükseldi.

#4
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

İlk başta küçük patlama sesleri ve dumanların yükseldiği trafodan duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

#5
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi trafoda akım olması nedeniyle müdahale edemedi. Bunun üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekibi istendi. Ekipler aradan geçen zamanda alevlerin yükselmesi nedeniyle akımı kesemedi. Bu sırada trafonun birkaç metre yakınında bulunan ve içlerinde mutfak tüpü bulunan iki kamyonet dikkati çekti.

#6
Foto - Antalya'da yürekler ağızlara geldi! Alev alev yandı

Olay yerinde bulunan polis ekipleri ve itfaiye ekipleri mutfak tüpleri nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İşletme sahibi ve vatandaşlar kamyonet kasalarında bulunan mutfak tüplerini alevlerden uzak bir noktaya taşıdı. Elektrik şirketi görevlilerinin trafoya gelen enerjiyi farklı bir noktadan kesmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekibi yükselen alevleri kısa sürede söndürerek yangının çevreye yayılmasını önledi. Trafoda çıkan yangın nedeniyle büyük hasar meydana gelirken ekipler, elektriği kesilen mahalleye yeniden enerji vermek için çalışma başlattı.

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