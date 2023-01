Kaliforniya biberinin Türk mutfağında birçok yemekte kullanıldığını belirten eşi Meryem Akcan ise "Kaliforniya biberini biz neredeyse bütün yemeklerimizde kullanıyoruz. Menemen, fajita, Kilis tavada; her yemekte kullanıyoruz. Turşusunu yapıyoruz. Eriştelerde renk vermesi için pişirip hamuruna katıyoruz. Birçok yemeğimizde yer alıyor. Eşim tepsi kebabı yaparken çok kullanıyor. Kıyma ile birlikte tepsiye doğruyoruz, fırında pişiriyoruz. Günlük C vitamini ve A vitamini ihtiyacını karşılıyor. Çorbalarda közleyip kullanıyorum. Oldukça lezzetli oluyor. Her ev hanımına tavsiye ediyorum, denesinler" diye konuştu.