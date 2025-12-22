  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

#1
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Gazeteci Abdulkadir Selvi, "AK Parti’ye kurulan yeni tuzak yeni oyun planı" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

#2
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak" ifadelerini kullanarak "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Hürriyet gazetesindeki yazısında Selvi şunları kaydetti: "Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak. Bu oyunu Özal sonrası diye ANAP’ta, Demirel sonrası diye DYP’de oynadılar ve başarılı oldular. Şimdi de Erdoğan sonrası adı altında AK Parti’ye oynuyorlar.

#4
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Erdoğan sonrası yine Erdoğan. AK Parti kurulduğu günden bu yana kendisini iktidara taşıyan bir lideri varken başka bir arayışa girer mi? AK Parti, 23 yıldır iktidarda. İçinden iki cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı. Darbeyi savuşturdu. Erdoğan inşallah önünüzdeki seçimi de kazanıp Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam edecek.

#5
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde Erdoğan gibi deneyimli siyaset ve devlet adamına sahip olmak Türkiye için bir şanstır. Ülkemizi Batılılara şikâyet eden Özgür Özel’e mi, yerli Zelenskiy olan Ekrem İmamoğlu’na mı teslim edeceğiz?

#6
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

AK Parti’yi dışarıdan yıkamayanlar şimdi içine fitne sokmak suretiyle “kardeş kavgası” çıkarmak istiyorlar. Bunun adı “fitne siyaseti”. Bu, AK Parti’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu, AK Parti’ye kurulmuş bir tuzaktır.

#7
Foto - AK Parti'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı: Hedefte Erdoğan’ın, 'sır küpüm' dediği isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “sır küpüm” dediği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alıyorlar. Hakan Fidan, MİT Başkanlığı’ndan sonra Dışişleri Bakanı olarak da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Dış politikada ülkemizin çıkarlarını temsil etmek için yoğun bir mesai yürütüyor. Bir gün Gazze, diğer gün Rusya-Ukrayna savaşının müzakerelerinde ter döküyor. Dünyada neredeyse bir kriz varsa orada Türkiye’nin söyleyeceği bir söz var. Bunun liderliğini Erdoğan yapıyor, diplomasisini ise Hakan Fidan yürütüyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor
Dünya

Nakit para çekmede köklü değişim: ATM’lere veda ediliyor

ATM’ler birer birer kapanırken Fransa, nakde erişim için rotayı marketlere çeviriyor. 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle para çekme..
1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı
Spor

1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı

Trendyol 1. Lig’de Bolusporlu futbolcular, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Pendikspor maçının başında 1 dakika boyunca hareketsiz kal..
CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur
Gündem

CHP'li Dikbayır: Türkiye'de Kürt halkı diye bir halk yoktur

İYİ Parti’den ihraç edilerek CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından Kürtler ve Terörsüz Türkiye süreciyle i..
CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!
Gündem

CHP’nin yoldaşları yoldan çıktı! Milletin çocuğuna eşkıya marşı, kendi çocuğuna ABD vatandaşı!

TOMA Mahmut ile birlikte VİP araçta eşkıya marşı olan Devrim Marşı okuduğu görüntülerle hafızalara kazınan CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslano..
Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!
Otomotiv

Türkiye battı bitti deniliyordu, BYD’den yeni bir rekor beklentisi!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv pazarının 2025’te tüm zamanların rekorunu kıracağını açıkladı. Elektrikli ve şarj edilebilir..
MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"
Gündem

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen MHP'li avukat Serkan Toper, sessizliğini bozarak kendisine yönelik suçlamalara ateş püskürdü. Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23