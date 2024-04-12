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Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

2024-04-12 18:55:03
Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü.

#1
Foto - Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

#2
Foto - Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

#4
Foto - Antalya'da teleferik düştü! Yaralılar var

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi. Kaynak: İHA

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