Antalya’da, tarihi camide 126 yıl sonra ilk namaz coşkusu

Restorasyona ilk başlandığında çok ciddi statik sorunlar yaşandığını, başladıktan sonra bile bazı alanların yıkıldığını ve yeniden yaptıklarını anlatan Coşar, “Hummalı bir çalışma oldu. 80 kişilik bilim heyeti oluşturuldu, koruma kurulları ve kendi uzmanlarımızın ciddi desteği oldu çünkü burada temel amacımız şuydu; 7 farklı dönem var ve bu 7 dönemi de yansıtmamız lazım. Dışarıdan biri geldiğinde 'Şurası Helenistik, şurası Roma, şurası Bizans, burası Selçuklu, burası Osmanlı, burası Cumhuriyet ve şurası da 2018'den sonra yeni yapılmış' gibi insanların görebileceği bir müze-cami fonksiyonu verme düşüncesindeydik. Bunda başarılı olduk, gerçekten çok zor bir işti." diye konuştu.Beden duvarının 39 santimetre kayıkken, sökülüp yeniden örüldüğünü, derz aralarında küçük tuğla parçalarını bile numaralandırıp aynı yere koyduklarını dile getiren Vakıflar Bölge Müdürü Coşar, “Şu an bakıldığında hiçbir ayrım görülemez. Restorasyonu yaptık ve ibadete açıldı. Açık hava müzesine dönüştürülen avlu kısmında da restorasyona başladığımızda monopterosun (bir çatıyı destekleyen ancak duvarları olmayan dairesel sütun dizisi) yarısı gözüküyordu, yarısı da yolun altındaydı. Roma dönemine ilişkin çok önemli yapı fakat kaldırım altında kalmıştı. Üzerindeki kalıntı da köşedeydi. Koruma kurulundan izinle kazı yapıldı ve monopterosun tamamı çıkarıldı. İbadet etmek isteyene de ziyaret etmek isteyene de iyi bir alternatif olacak." dedi.