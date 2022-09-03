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Türkiye
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Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

2022-09-03 14:53:07
Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Foto - Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bahçesindeki çamaşırhanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Foto - Antalya'da otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler, yakıt tankları ve otel binasına sıçramadan söndürüldü. Çamaşırhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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