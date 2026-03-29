Antalya’da o tehlike yeniden ortaya çıktı! Çam ağaçlarını istila ettiler

Tırtılların insanlar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkilerinden bahseden Çetin, "Vücutlarında bulunan küçük kıllar (setalar) oldukça alerjiktir. İnsanlar veya hayvanlar bu tırtıllara temas ettiğinde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle vatandaşların bu tırtılları gördüklerinde dokunmamaları ve temas etmemeleri gerekir. Özellikle köpek ve kedilerin bu canlılara temas etmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü merak eden hayvanlar bazen bu tırtılları ağızlarına alabilir. Böyle bir durumda köpeklerin dili şişebilir, solunum yolları tıkanabilir ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir" diye konuştu. Piknik sezonuna dikkati çeken Prof. Dr. Çetin, "Çam ormanlarında vakit geçiren vatandaşların da dikkatli olması gerekir. Çam ağaçlarının altında oturmak bazen sorun oluşturabilir. Bu tırtılların alerjik kılları vücudumuzla temas ettiğinde kaşıntı ve tahrişe neden olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu zararlıya karşı özellikle doğal ormanlarda biyolojik mücadele yöntemlerine önem vermektedir. Bu kapsamda çam kese tırtılıyla mücadele eden faydalı Calosoma böcekleri laboratuvarlarda üretilerek doğaya salınmaktadır. Avcı ve oldukça faydalı bir böcektir. Doğal ortamında tırtılların yuvalarına girerek onları tek tek avlar. Bir çam kese tırtılı yuvasında yaklaşık 200-300 larva bulunabilir. Ayrıca belediyeler de mesire alanları, piknik alanları, kreşler, okullar ve cami bahçeleri gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde mücadele çalışmaları yürütmektedir" dedi.