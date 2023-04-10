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Yaşam
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Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

2023-04-10 19:21:07
Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

Antalya'da ekipler nisan ayında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

#1
Foto - Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Nisan ayında Alanya’da karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı.

#2
Foto - Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

Antalya’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava Toros Dağları'nda kar yağışını da beraberinde getirdi.

#3
Foto - Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Alanya'nın Gökbel, Kadıyakası, Samsa ve Taşatan bölgelerindeki grup yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

#4
Foto - Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleri ile yollarda çalışma yaptı. Yoğun süren karla mücadele sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmada yolda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

#5
Foto - Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması

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