2023-04-10 19:21:07 Antalya'da nisan ayında karla mücadele çalışması
Antalya'da ekipler nisan ayında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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Antalya'da ekipler nisan ayında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Nisan ayında Alanya’da karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı.
Antalya’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava Toros Dağları'nda kar yağışını da beraberinde getirdi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Alanya'nın Gökbel, Kadıyakası, Samsa ve Taşatan bölgelerindeki grup yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.
Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleri ile yollarda çalışma yaptı. Yoğun süren karla mücadele sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmada yolda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.
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