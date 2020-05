3 bin hayvan bölgede otluyor Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yayla yollarının açılmasının önemli olduğunu, hayvanlarının bir an önce yaylaya çıkması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle Antalya Valiliği'nin 20 Mayıs'a kadar hayvan otlatılmasına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Muhtar Memiş, kısıtlamanın bu tarihten önce kaldırılmasını istediklerini belirtti. Memiş, "Hayvanlar şu an aç durumda. Bu yayla yolları kasım ayından beri kapalı. 4 metre kar var. Yolların bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi. Muhtar Memiş, 26 mahallede toplam 3 bin civarında hayvanın bu bölgede otlatıldığını kaydetti.