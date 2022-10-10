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Gündem
4
Antalya'da hareketli saatler

2022-10-10 13:06:59
Antalya'da hareketli saatler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

#1
Foto - Antalya'da hareketli saatler

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

#2
Foto - Antalya'da hareketli saatler

İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

#3
Foto - Antalya'da hareketli saatler

Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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