Altın yine düşüyor!
Güçlü dolar ve Fed'in bu yıl faiz artırabileceği beklentileri altın fiyatlarını baskıladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güçlü dolar ve Fed'in bu yıl faiz artırabileceği beklentileri altın fiyatlarını baskıladı.
Altın fiyatları salı günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi.
Spot altın, GMT 02.28 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara geriledi. Seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1'e yaklaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.180,50 dolardan işlem gördü.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın bu hafta petrol fiyatlarındaki düşüşten bir miktar destek bulmuştu ancak Fed'in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdüren dolar karşısında aynı desteği göremiyor" dedi.
Dolar, geçen hafta ulaştığı bir yıllık zirve seviyelerine yakın seyrini korurken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi. Öte yandan petrol fiyatları da pazartesi günkü sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.
Piyasalar şimdi, Fed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergelerinden biri olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Hafta içinde açıklanacak verinin para politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.
Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 64,02 dolara, platin yüzde 1,6 gerileyerek 1.651,79 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 kayıpla 1.256,27 dolara indi.
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