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Ekonomi
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Altın yine düşüyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yine düşüyor!

Güçlü dolar ve Fed'in bu yıl faiz artırabileceği beklentileri altın fiyatlarını baskıladı.

#1
Foto - Altın yine düşüyor!

Altın fiyatları salı günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceği beklentileriyle güçlenen doların baskısı altında geriledi.

#2
Foto - Altın yine düşüyor!

Spot altın, GMT 02.28 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle ons başına 4.162,60 dolara geriledi. Seansın erken saatlerinde kayıplar yüzde 1'e yaklaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.180,50 dolardan işlem gördü.

#3
Foto - Altın yine düşüyor!

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın bu hafta petrol fiyatlarındaki düşüşten bir miktar destek bulmuştu ancak Fed'in faiz artıracağı beklentileriyle yükselmeyi sürdüren dolar karşısında aynı desteği göremiyor" dedi.

#4
Foto - Altın yine düşüyor!

Dolar, geçen hafta ulaştığı bir yıllık zirve seviyelerine yakın seyrini korurken, bu durum diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi. Öte yandan petrol fiyatları da pazartesi günkü sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

#5
Foto - Altın yine düşüyor!

Piyasalar şimdi, Fed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergelerinden biri olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Hafta içinde açıklanacak verinin para politikasına ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

#6
Foto - Altın yine düşüyor!

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle ons başına 64,02 dolara, platin yüzde 1,6 gerileyerek 1.651,79 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 kayıpla 1.256,27 dolara indi.

#7
Foto - Altın yine düşüyor!

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