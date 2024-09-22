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Yaşam
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Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

2024-09-22 19:49:42
Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

Antalya'da deniz üzerinde çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

#1
Foto - Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün öğle saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olacağını duyurduğu gök gürültülü ve sağanak yağış kıyı bandının yanı sıra iç kesimlerde etkili oldu.

#2
Foto - Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

Akşam saatlerinde sahil kesiminde de etkisini gösteren bölgesel yağış sırasında gökyüzünde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

#3
Foto - Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

Deniz üzerine peş peşe düşen şimşekler nedeniyle oluşan görsel şölen, izleyenleri hem korku hem de hayran bıraktı. O anlar görüntülere de saniye saniye yansıdı.

#4
Foto - Antalya'da gece şimşeklerle aydınlandı

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