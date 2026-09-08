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Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayarak 24 saattir devam eden orman yangınında dehşet anları yaşandı!

#1
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ve şiddetini artırmasıyla birlikte alevler, söndürme ekiplerinin merkez olarak kullandığı Yeşilkaraman Mahallesi'ne kadar dayandı.

#2
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Mahalle adeta alev çemberinin içinde kalırken, gökyüzünü kaplayan dev duman tabakası bölgede büyük paniğe yol açtı.

#3
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

#4
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

#5
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.

#6
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi.

#7
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

#8
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Bir vatandaş alevler karşısında sinir krizi geçirip yere yığıldı. Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı.

#9
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

#10
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya Aksu yangını...

#11
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya Aksu yangını...

#12
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya Aksu yangını...

#13
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya Aksu yangını...

#14
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

Antalya Aksu yangını...

#15
Foto - Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!

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