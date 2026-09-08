Antalya’da alevler kontrolden çıktı! Rüzgar yön değiştirdi, dev yangın ana yola dayandı!
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayarak 24 saattir devam eden orman yangınında dehşet anları yaşandı!
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Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayarak 24 saattir devam eden orman yangınında dehşet anları yaşandı!
Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ve şiddetini artırmasıyla birlikte alevler, söndürme ekiplerinin merkez olarak kullandığı Yeşilkaraman Mahallesi'ne kadar dayandı.
Mahalle adeta alev çemberinin içinde kalırken, gökyüzünü kaplayan dev duman tabakası bölgede büyük paniğe yol açtı.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.
Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi.
Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Bir vatandaş alevler karşısında sinir krizi geçirip yere yığıldı. Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı.
Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Antalya Aksu yangını...
Antalya Aksu yangını...
Antalya Aksu yangını...
Antalya Aksu yangını...
Antalya Aksu yangını...
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