2024-04-29 14:55:52 Antalya Valisi Hulusi Şahin çok kızdı: Herkes haddini bilecek
Antalya'nın sembollerinden ve çalınan saatiyle gündem olan tarihi saat kulesine bayrak çekmek için dikilen gönder, kentte tartışmaya neden oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in 'Derhal' talimatıyla dikilen göndere ilişkin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Yapıya zarar veriyor, düşme riski var' raporu hazırladı. Rapora tepki göstererek kurulu uyaran Vali Şahin, "Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak" dedi. İşte detaylar...