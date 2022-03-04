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Ekonomi
15
Anlık anlık fiyatı: Canlı altın fiyatı ne kadar, 4 Mart 2022! Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın güncel takip ekranı!

2022-03-04 10:14:58
Anlık anlık fiyatı: Canlı altın fiyatı ne kadar, 4 Mart 2022! Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın güncel takip ekranı!

Canlı altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgali, piyasaları kur korumalı TL mevduat hesabının devre alınmasından sonra yeniden yükselmesine neden oldu. Anlık altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ya da diğer altın çeşitlerine yatırım yapanlarca sorgulanmakta. Anlık altın fiyatları sorgulaması üzerinden, serbest piyasada canlı olarak takip edilen ve anlık olarak değişen güncel altın fiyatları yakından takip edilmekte. Altın fiyatını dolar kuru ile birlikte ve ons altın fiyatı belirlemekte. Bir de piyasaları etkisi altına alan Fed başta olmak üzere küresel olaylar da altın fiyatlarını anlık olarak değiştirmekte. Peki canlı altın fiyatı ne kadar, anlık altın fiyatları : Canlı altın gram, çeyrek, cumhuriyet yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte 4 Mart 2022 Cuma güncel altın fiyatı…

#1
Foto - Son dakika! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını alış-satış fiyatı son durum nedir? Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, küresel piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Pandemi ile birlikte fiyatı bir hayli yükselen altın fiyatları, şimdide Rusya-Ukrayna savaşı ile çaklalanmakta. Savaşının etkisi anlık altın fiyatlarına yansırken bir de Fed’in son dakika faiz artırımı açıklaması da güncel altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlamakta. Canlı altın fiyatlar dünyada olup biten son dakika gelişmeler ile bir anda yukarı çıkarken, bir anda düşmekte. Altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatı, canlı altın fiyatlarını, güncel altın fiyatları ile son dakika gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatlarını sorgulamakta. İşte 4 Mart 2022 Cuma altın fiyatları…

Son dakika! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını alış-satış fiyatı son durum nedir? Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, küresel piyasaları bir hayli hareketlendirdi. Pandemi ile birlikte fiyatı bir hayli yükselen altın fiyatları, şimdide Rusya-Ukrayna savaşı ile çaklalanmakta. Savaşının etkisi anlık altın fiyatlarına yansırken bir de Fed’in son dakika faiz artırımı açıklaması da güncel altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlamakta. Canlı altın fiyatlar dünyada olup biten son dakika gelişmeler ile bir anda yukarı çıkarken, bir anda düşmekte. Altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatı, canlı altın fiyatlarını, güncel altın fiyatları ile son dakika gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatlarını sorgulamakta. İşte 4 Mart 2022 Cuma altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,54 TL, 1.936,36 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,54 TL, 1.936,36 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 879,29 TL, 882,60 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 879,29 TL, 882,60 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 880,58 TL, 880,77 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 880,58 TL, 880,77 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.408,93 TL, 1.440,06 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.408,93 TL, 1.440,06 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.635,72 TL, 5.742,64 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.635,72 TL, 5.742,64 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.809,06 TL, 2.880,13 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.809,06 TL, 2.880,13 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.635,72 TL, 5.742,64 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.635,72 TL, 5.742,64 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.791,78 TL, 5.938,30 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.791,78 TL, 5.938,30 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 482,40 TL, 578,69 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 482,40 TL, 578,69 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 798,15 TL, 822,97 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 798,15 TL, 822,97 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.201,00 TL, 14.392,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.201,00 TL, 14.392,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,42 TL, 11,44 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,42 TL, 11,44 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,15 TL, 25,17 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,15 TL, 25,17 TL,

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