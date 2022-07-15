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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Temmuz 2022 Cuma canlı altın fiyatı:

2022-07-15 10:06:46
Anlık altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Temmuz 2022 Cuma canlı altın fiyatı:

Altın fiyatları yakın takip ediliyor. Dolar-euro cephesinde adeta büyük bir kapışma söz konusu. Yirmi yıl önceye gidildi. Euro değer kaybetmeye devam etti ve AB ülkelerinin para birimi euro, doların altına indi. Dolar ve euro cephesinde kıyasıya rekabet söz konusu olurken altın fiyatları da yatırımcısını özmekte. BDDK’nın kredi kararından sonra düşüşe geçen altın fiyatları bir daha tam anlamıyla toparlanamadı. Anlık altın fiyatı bir hayli düşük seviyelerde işlem görürken, güvenli liman olarak bilinen altın, yatırımcısını son günlerde fazlasıyla üzmekte. Peki 15Temmuz’da altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL?

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.708,28 TL, 1.708,70 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.708,28 TL, 1.708,70 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 978,59 TL, 988,61 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 978,59 TL, 988,61 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 956,90 TL, 957,10 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 956,90 TL, 957,10 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.531,53 TL, 1.565,31 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.531,53 TL, 1.565,31 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.124,15 TL, 6.240,27 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.124,15 TL, 6.240,27 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.052,51 TL, 3.129,70 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.052,51 TL, 3.129,70 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.124,15 TL, 6.240,27 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.124,15 TL, 6.240,27 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.503,86 TL, 6.671,30 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.503,86 TL, 6.671,30 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,76 TL, 647,30 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,76 TL, 647,30 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 888,11 TL, 923,25 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 888,11 TL, 923,25 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.796,00 TL, 16.156,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.796,00 TL, 16.156,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,26 TL, 10,28 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,26 TL, 10,28 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,30 TL, 18,33 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,30 TL, 18,33 TL,

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