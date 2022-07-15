Anlık altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL? 15 Temmuz 2022 Cuma canlı altın fiyatı:

Altın fiyatları yakın takip ediliyor. Dolar-euro cephesinde adeta büyük bir kapışma söz konusu. Yirmi yıl önceye gidildi. Euro değer kaybetmeye devam etti ve AB ülkelerinin para birimi euro, doların altına indi. Dolar ve euro cephesinde kıyasıya rekabet söz konusu olurken altın fiyatları da yatırımcısını özmekte. BDDK’nın kredi kararından sonra düşüşe geçen altın fiyatları bir daha tam anlamıyla toparlanamadı. Anlık altın fiyatı bir hayli düşük seviyelerde işlem görürken, güvenli liman olarak bilinen altın, yatırımcısını son günlerde fazlasıyla üzmekte. Peki 15Temmuz’da altın fiyatları ne kadar? Altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları ne kadar? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı kaç TL?