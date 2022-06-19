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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın canlı fiyatı 19 Haziran 2022!

2022-06-19 12:55:14
Anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın canlı fiyatı 19 Haziran 2022!

Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in haziran ayı faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları bir hayli hareketli. Fed 75 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları diken üstünde bir seviyeye getirdi. Altın yatırımcısı da anlık altın fiyatlarını merak eder oldu. Peki canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatıı:

#1
Foto - Altın fiyatları güncel fiyatı altın alacak ya da altın satacaklarca bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz kararından sonra piyasalar bir anda daha da hareketlendi. Altın fiyatları son günlerde dolar kuruna paralel olarak yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Yeni haftaya nasıl başlayacağı bir hayli merak edilen gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatları 19 Haziran 2022 Pazar günü kaçdan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları: Anlık altın fiyatı canlı altın kaç para? 19 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum ne?

Altın fiyatları güncel fiyatı altın alacak ya da altın satacaklarca bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz kararından sonra piyasalar bir anda daha da hareketlendi. Altın fiyatları son günlerde dolar kuruna paralel olarak yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Yeni haftaya nasıl başlayacağı bir hayli merak edilen gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatları 19 Haziran 2022 Pazar günü kaçdan işlem gördüğü merak ediliyor. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları: Anlık altın fiyatı canlı altın kaç para? 19 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum ne?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,99 TL, 1.839,78 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,99 TL, 1.839,78 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.027,17 TL, 1.031,42 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.027,17 TL, 1.031,42 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.024,44 TL, 1.024,88 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.024,44 TL, 1.024,88 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.639,10 TL, 1.675,67 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.639,10 TL, 1.675,67 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.556,40 TL, 6.682,20 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.556,40 TL, 6.682,20 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.267,95 TL, 3.351,35 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.267,95 TL, 3.351,35 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.556,40 TL, 6.682,20 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.556,40 TL, 6.682,20 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.795,22 TL, 6.964,32 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.795,22 TL, 6.964,32 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,22 TL, 675,42 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,22 TL, 675,42 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,72 TL, 964,35 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,72 TL, 964,35 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.589,00 TL, 16.811,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.589,00 TL, 16.811,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,06 TL, 12,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,65 TL, 21,70 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,65 TL, 21,70 TL,

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