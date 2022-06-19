2022-06-19 12:55:14 Anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın canlı fiyatı 19 Haziran 2022!
Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Fed’in haziran ayı faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları bir hayli hareketli. Fed 75 baz puan faiz artırımı yaparak piyasaları diken üstünde bir seviyeye getirdi. Altın yatırımcısı da anlık altın fiyatlarını merak eder oldu. Peki canlı altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı son durum ne? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatıı: