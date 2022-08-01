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Ekonomi
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Anlık altın fiyatı: Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı güncel! 1 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları:

2022-08-01 09:18:39
Anlık altın fiyatı: Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın fiyatı güncel! 1 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketli. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel piyasalarda altın fiyatları, ons altının baskılanmaya çalışılmasına rağmen yukarı yönlü hareket halindi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Balkanlarda yürekleri ağıza getirecek gelişmeler yaşanıyor. Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı da yine yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Anlık altın fiyatları temmuz ayının sonlarına kadar düşüş eğilimini gösterse de Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları temmuz ayını yükselişle kapattı. Ağustos ayına yükselişle giren başta gram altın, çeyrek altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu. Anlık altın fiyatlar: Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın güncel fiyatı ne kadar kaç TL? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet altını, bilezik fiyatları son durum ne? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi anlık altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.759,53 TL, 1.760,03 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.759,53 TL, 1.760,03 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.013,27 TL, 1.019,81 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.013,27 TL, 1.019,81 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.014,67 TL, 1.014,94 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.014,67 TL, 1.014,94 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.623,47 TL, 1.659,43 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.623,47 TL, 1.659,43 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.493,89 TL, 6.617,43 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.493,89 TL, 6.617,43 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.236,80 TL, 3.318,86 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.236,80 TL, 3.318,86 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.493,89 TL, 6.617,43 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.493,89 TL, 6.617,43 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.710,44 TL, 6.879,40 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.710,44 TL, 6.879,40 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 557,43 TL, 667,88 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 557,43 TL, 667,88 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 920,08 TL, 953,32 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 920,08 TL, 953,32 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.364,00 TL, 16.622,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.364,00 TL, 16.622,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,60 TL, 11,63 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,60 TL, 11,63 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,11 TL, 20,14 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 20,11 TL, 20,14 TL,

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