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Ekonomi
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Anlaşma kapsamında Türkiye'den ilk ihracat! O ülkeye yapıldı

2022-07-29 09:53:11
Anlaşma kapsamında Türkiye'den ilk ihracat! O ülkeye yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye'den ilk ihracat, İzmir Aliağa Limanı'ndan Ürdün'e yapıldı.

#1
Foto - Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) ticaret alanındaki en önemli projelerinden olan TPS-OIC Çerçeve Anlaşması'na ilişkin düzenlemeler, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) ticaret alanındaki en önemli projelerinden olan TPS-OIC Çerçeve Anlaşması'na ilişkin düzenlemeler, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Anlaşma kapsamında Türkiye'den yapılan ilk ihracat, İzmirli bir firmanın Ürdün'e gönderdiği 54 ton kumaş oldu. Ürünlerin ihracatı için ilk kez

Anlaşma kapsamında Türkiye'den yapılan ilk ihracat, İzmirli bir firmanın Ürdün'e gönderdiği 54 ton kumaş oldu. Ürünlerin ihracatı için ilk kez "TPS-OIC Menşe İspat Belgesi" kullanıldı.

#3
Foto - Ticaret Bakanlığı Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan belge sonrası ihracat ürünü kumaşın yer aldığı konteynerler gemilere yüklendi. Aliağa Gümrük Müdür Yardımcısı Yiğit Erdevir, AA muhabirine, İSEDAK'ın ticaret alanındaki projesi TPS-OIC kapsamındaki ilk işlemi yaptıklarını söyledi. Gümrük müşavirleri, mükellefler tarafından doldurulan menşe ispat belgesinin kontrolünü yaptıklarını kaydeden Erdevir,

Ticaret Bakanlığı Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan belge sonrası ihracat ürünü kumaşın yer aldığı konteynerler gemilere yüklendi. Aliağa Gümrük Müdür Yardımcısı Yiğit Erdevir, AA muhabirine, İSEDAK'ın ticaret alanındaki projesi TPS-OIC kapsamındaki ilk işlemi yaptıklarını söyledi. Gümrük müşavirleri, mükellefler tarafından doldurulan menşe ispat belgesinin kontrolünü yaptıklarını kaydeden Erdevir, "Eğer mevzuata uygunsa onaylayıp mühürlüyoruz. Bu eşyanın ülkemize ait olduğunu, ülkemizde üretildiğini ve ülkemizden ihraç edildiğini onaylıyoruz. Resmi bir mühür ile ülkemize ait olduğunu gösteren bir belge hazırlıyoruz. Bunu İİT üyesi ülkelere gönderdiğimizde onlar da eşyanın bize ait olduğunu ispatlıyor ve dolayısıyla vergi muafiyeti sağlayarak kendi ülkelerine ithalatını yapıyorlar." dedi.

#4
Foto - Erdevir, menşe ispat belgesinin vergi muafiyetini sağladığını, bu sayede ihracatın da hızla artacağını kaydetti.

Erdevir, menşe ispat belgesinin vergi muafiyetini sağladığını, bu sayede ihracatın da hızla artacağını kaydetti.

#5
Foto - Yiğit Erdevir, anlaşmanın ve yeni uygulamanın vatana, millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yiğit Erdevir, anlaşmanın ve yeni uygulamanın vatana, millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

#6
Foto - Sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sunulan İSEDAK'ın, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 37. Bakanlar Toplantısı'nda alınan kararla hayat bulan sistemin İslam ülkeleri arasındaki çok taraflı ticarete güçlü bir zemin oluşturması hedefleniyor. Türkiye dahil 13 ülkenin taraf olduğu anlaşma çeşitli ürünlerde gümrük vergisi indirimi getiriyor. Ayrıca, yeni müzakereler ile hem taraf ülke sayısının artırılmasına hem de ürün kapsamının genişletilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların girişimlerde bulunulması öngörülüyor.

Sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sunulan İSEDAK'ın, 2021 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 37. Bakanlar Toplantısı'nda alınan kararla hayat bulan sistemin İslam ülkeleri arasındaki çok taraflı ticarete güçlü bir zemin oluşturması hedefleniyor. Türkiye dahil 13 ülkenin taraf olduğu anlaşma çeşitli ürünlerde gümrük vergisi indirimi getiriyor. Ayrıca, yeni müzakereler ile hem taraf ülke sayısının artırılmasına hem de ürün kapsamının genişletilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların girişimlerde bulunulması öngörülüyor.

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