Anlaşma kapsamında Türkiye'den ilk ihracat! O ülkeye yapıldı

Ticaret Bakanlığı Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan belge sonrası ihracat ürünü kumaşın yer aldığı konteynerler gemilere yüklendi. Aliağa Gümrük Müdür Yardımcısı Yiğit Erdevir, AA muhabirine, İSEDAK'ın ticaret alanındaki projesi TPS-OIC kapsamındaki ilk işlemi yaptıklarını söyledi. Gümrük müşavirleri, mükellefler tarafından doldurulan menşe ispat belgesinin kontrolünü yaptıklarını kaydeden Erdevir, "Eğer mevzuata uygunsa onaylayıp mühürlüyoruz. Bu eşyanın ülkemize ait olduğunu, ülkemizde üretildiğini ve ülkemizden ihraç edildiğini onaylıyoruz. Resmi bir mühür ile ülkemize ait olduğunu gösteren bir belge hazırlıyoruz. Bunu İİT üyesi ülkelere gönderdiğimizde onlar da eşyanın bize ait olduğunu ispatlıyor ve dolayısıyla vergi muafiyeti sağlayarak kendi ülkelerine ithalatını yapıyorlar." dedi.