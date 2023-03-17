Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

Aday müracatlarına da değinen Yavuz, "Seçim takvimi açıklanmasıyla ardından süreç hızla akmaya başladı. Parti içinde de seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Aday müracaatlarını çarşambaya kadar uzattık. Aslında bugün sonlandıracaktık ama süreyi uzattık." dedi. 3 DÖNEM KURALI Ali İhsan Yavuz A Haber yayınında şu ifadelere yer verdi: "3 dönem kuralı yanlış anlaşılıyor. 3 döneme takılanlar ve 3 dönem vekillik yapanların aday olamayacağına dair bir şey söz konusu değil. MKYK'nın kararı olacak bu. Müracaat edebilir ancak listeye konup konulmadığına MYK karar verecek. İTİFAKIN GENİŞLEMESİ HÜDA-PAR ile görüşmelerimiz sürüyor. Son karar yakında açıklanacak. Görüşmeler olumlu sürüyor. Yeniden Refah Partisi'yle de görüşmelerimiz sürüyor. DEPREM BÖLGELERİNDE SEÇİM Afet bölgesinde seçmen hareketliliği sürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar e-Devlet üzerinden adres seçimi yapabilir. Yarın 23.59'a kadar bunu kolaylıkla yapabilirler."