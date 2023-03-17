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Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

2023-03-17 07:37:16
Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a olan eğilimin seçim havasına girildikçe arttığını kaydeden Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Son anket sonuçlarını da değerlendiren Yavuz dikkat çeken bilgiler aktardı.

#1
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

#2
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

"2018'DEKİ OY ORANININ ALTINA DÜŞMEYECEK" 2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Ali İhsan Yavuz, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranının 14 Mayıs'taki seçimlerde daha da artacağını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi.

#3
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

"AK PARTİ'YE VE CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN EĞİLİM ARTIYOR" Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz.

#4
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

"DAHA DA YUKARILARA ÇIKACAK" Yavuz Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yüzde 53 gibi görülen oy oranının aşağı düşmeden daha üstüne koyarak yukarılara çıkacağını öngörüyorum. Sahanın da bir dili var. Ben de 2002 yılından beri AK Parti içinde siyaset yapmaya çalışıyorum. Benin öngörüm bir önceki seçimlerde aldığımız oy oranının altına düşmeyeceğimizdir."

#6
Foto - Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç

Aday müracatlarına da değinen Yavuz, "Seçim takvimi açıklanmasıyla ardından süreç hızla akmaya başladı. Parti içinde de seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Aday müracaatlarını çarşambaya kadar uzattık. Aslında bugün sonlandıracaktık ama süreyi uzattık." dedi. 3 DÖNEM KURALI Ali İhsan Yavuz A Haber yayınında şu ifadelere yer verdi: "3 dönem kuralı yanlış anlaşılıyor. 3 döneme takılanlar ve 3 dönem vekillik yapanların aday olamayacağına dair bir şey söz konusu değil. MKYK'nın kararı olacak bu. Müracaat edebilir ancak listeye konup konulmadığına MYK karar verecek. İTİFAKIN GENİŞLEMESİ HÜDA-PAR ile görüşmelerimiz sürüyor. Son karar yakında açıklanacak. Görüşmeler olumlu sürüyor. Yeniden Refah Partisi'yle de görüşmelerimiz sürüyor. DEPREM BÖLGELERİNDE SEÇİM Afet bölgesinde seçmen hareketliliği sürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar e-Devlet üzerinden adres seçimi yapabilir. Yarın 23.59'a kadar bunu kolaylıkla yapabilirler."

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