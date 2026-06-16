Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar”

"Ancak son yıllardaki gelişmeler NATO'nun dönüşümünü hızlandırdı. Bunda da şu sebebi görebiliriz, çünkü ortak tehdit algısı güçlendi. Hatırlayacak olursanız, geçmiş yıllarda bizim İttifak üyelerine anlatamadığımız birtakım milli güvenlik tehditlerimiz vardı ve bunlar bazı NATO üyeleri tarafından çok ciddiye alınmıyordu. Ancak şu an ortaya çıkan, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan tehdit, Rusya'nın Avrupa ülkeleri tarafından da çok ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasına yol açtı. Ama hatırlayacak olursanız, Suriye krizinde biz, Rusya ile karşı karşıya geldiğimizde benzer tepkiyi NATO üyelerinden görememiştik.