Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar”
Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin istihbarat ve savunma sanayisinde ulaştığı devasa kapasiteye dikkat çekti. Küresel güç dengelerinin değiştiği bu kritik dönemde Türkiye'nin Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'daki jeopolitik ağırlığının her geçen gün arttığını belirten Uygur, ülkenin ittifak içinde artık göz ardı edilemeyecek bir aktör haline geldiğini vurguladı.