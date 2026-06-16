  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fed'de Kevin Warsh dönemi başlıyor: Gözler yeni başkanın mesajlarında Türkiye'nin en güzel rotalarından... Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar” 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları! Yapay zekaya sordular: İşte Türkiye'nin en temiz plajları! Her dediği tutan Özgür Erdursun’dan ezber bozan temmuz tahmini: En düşük emekli maaşı bu seviyeye tamamlanabilir Ne olduğu merak ediliyordu: Yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmanın perde arkasından Çelik Kubbe çıktı İş dünyasında yapay zekâ tartışması! Yeni eşitsizlik alanı oldu Yağan yağmurlara aldanmayın! Yaz aylarında tehlike kapıda! Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar”

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, Ankara'da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin istihbarat ve savunma sanayisinde ulaştığı devasa kapasiteye dikkat çekti. Küresel güç dengelerinin değiştiği bu kritik dönemde Türkiye'nin Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu'daki jeopolitik ağırlığının her geçen gün arttığını belirten Uygur, ülkenin ittifak içinde artık göz ardı edilemeyecek bir aktör haline geldiğini vurguladı.

#1
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bu yılki NATO Zirvesi'nin oldukça önemli olacağını belirten Uygur, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerle NATO'nun daha fazla önem kazandığını söyledi. Son dönemde NATO içindeki tartışmaların şiddetlendiğine dikkati çeken Uygur, şunları kaydetti:

#2
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

"Finansal yükün paylaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok Asya-Pasifik'e yönelmesi ve Avrupa güvenliğinin Avrupalı müttefiklerce karşılanması konusu... Bütün bunlar Türkiye'nin rolünü çok daha fazla ön plana çıkardı. Bu kapsamda zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesi, çok önemli tartışmaların Türkiye'de yapılması anlamına geliyor. Jeopolitik gelişmelerin de bu kadar ön plana çıkması, Türkiye gibi Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Karadeniz'de, Orta Doğu'da etkili olan bir ülkenin de ister istemez ön plana çıkması anlamına geliyor."

#3
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma ve istihbarat alanında çok ciddi ivme kazandığının altını çizen Uygur, "Son yıllarda Türkiye'nin istihbarat kapasitesi çok ciddi gelişim kaydetti. Benzer şekilde savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Bütün bunlar Türkiye'nin gerek İttifak içinde gerekse bölgesel gelişmelerde göz ardı edilemeyecek bir aktör haline gelmesine yol açtı." diye konuştu.

#4
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

Uygur, değişim ve dönüşüme ayak uyduramayan organizasyonların kısa bir süre sonra varlıklarını kaybedeceğine işaret ederek, NATO'nun, her ne kadar Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduysa da birtakım tartışmalara rağmen varlığını sürdürdüğünü söyledi. Terörizme karşı çok uluslu işbirliği konusunda teknoloji ve istihbarat paylaşımlarının NATO'nun canlılığını gösterdiğini belirten Uygur, şunları kaydetti:

#5
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

"Ancak son yıllardaki gelişmeler NATO'nun dönüşümünü hızlandırdı. Bunda da şu sebebi görebiliriz, çünkü ortak tehdit algısı güçlendi. Hatırlayacak olursanız, geçmiş yıllarda bizim İttifak üyelerine anlatamadığımız birtakım milli güvenlik tehditlerimiz vardı ve bunlar bazı NATO üyeleri tarafından çok ciddiye alınmıyordu. Ancak şu an ortaya çıkan, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıkan tehdit, Rusya'nın Avrupa ülkeleri tarafından da çok ciddi bir güvenlik tehdidi olarak algılanmasına yol açtı. Ama hatırlayacak olursanız, Suriye krizinde biz, Rusya ile karşı karşıya geldiğimizde benzer tepkiyi NATO üyelerinden görememiştik.

#6
Foto - Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: "Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar"

Hatta bir hava savunma sistemini dahi vermekte çekingen davranmışlardı. Bugün NATO değişiyor, dönüşüyor. Zaten ancak bu şekilde yeni şartlara ayak uydurabilir. Yoksa daha önce örneklerini gördüğümüz birçok uluslararası örgüt gibi anlamını yitirecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!
Dünya

Ülkesinde çalışma bakanıydı! ABD'de kurye oldu!

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra ABD'de kurye olarak çalışırke..
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stad..
Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Dünya

Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!
Gündem

Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi!

Sınır ötesindeki kritik bir bölgede yer alan emniyet güçlerine ait eğitim kampı, sinsi bir intihar saldırısının hedefi oldu. İçişleri Bakanl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23