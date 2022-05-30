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Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

2022-05-30 14:52:59
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Ankara'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

#1
Foto - Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Başkent'te mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

#2
Foto - Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

Gece başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

#3
Foto - Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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