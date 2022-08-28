2022-08-28 22:22:28 Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Ankara-Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Ankara-Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Yağışta bazı evler zarar gördü.
Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.
Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.
Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.
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