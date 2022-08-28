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Aktüel
6
Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

2022-08-28 22:22:28
Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Ankara-Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

#1
Foto - Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Yağışta bazı evler zarar gördü.

#2
Foto - Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.

#3
Foto - Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.

#4
Foto - Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

#5
Foto - Ankara'da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

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