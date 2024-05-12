2024-05-12 09:31:53 Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!
Ankara'da kontrolden çıkan lüks araç yol tabelasının direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
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Ankara'da kontrolden çıkan lüks araç yol tabelasının direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya İlçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.
Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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