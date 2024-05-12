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Türkiye
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Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

2024-05-12 09:31:53
Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Ankara'da kontrolden çıkan lüks araç yol tabelasının direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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#1
Foto - Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya İlçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

#2
Foto - Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

#3
Foto - Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - Ankara’da ölümlü kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

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