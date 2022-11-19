Ankara'da müthiş adım! 500 milyon yıl sonra bile erişilebilecek

DNA sentezlemenin, adenin, guanin, sitozin ve timin gibi yapı taşlarının arka arkaya eklenerek dizinin uzatılması anlamına geldiğini belirten Bilgen, "Gibson yöntemi kullanılarak DNA sentezlenmiş oluyor ve toz halde tüp içerisinde konuluyor. Ama biz bu tozları da zaten gözle göremiyoruz. Toz halindeki materyal belli oranda suyla çözdürüldüğünde elimizde yaklaşık 100 nanogram/mikrolitre oranında molekül oluşuyor. O toz haline gelmesi de dondurarak kurutma yöntemi olan 'liyofilizasyon' sonucunda ortaya çıkıyor." bilgisini verdi. Fakülte bilgisinin, depolama olarak çok küçük bir alanı kapladığını vurgulayan Bilgen, şöyle devam etti: "Bu zamana kadar dünya üzerinde üretilmiş bütün bilgileri DNA şeklinde depolayabiliriz. Bu çalışma, dünyanın problemi olan veri depolama sorununa çözüm olabilir. Nitekim şöyle de bir gerçek var. Bu zamana kadar çekilmiş bütün filmler, DNA'ya kodlandığında sadece bir küp şekeri kadar yer kaplar. Fotoğraf, video, filmler, müzik, yazılı metinler gibi bütün bilgiler DNA'ya dönüştürülüp saklanabilir."