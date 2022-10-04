  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

2022-10-04 08:24:23
Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

İlçenin kırsal Kızılören Mahallesi'nde, Ömer Çalışkan'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bu kişi ile yanında bulunan Zübeyir Çalışkan'a ait evlere sıçradı.

#2
Foto - Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Çubuk Belediyesine bağlı ekipler gönderildi. Jandarma ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Evlerde yaşayanlar ile ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, komşular tarafından yangın büyümeden tahliye edildi.

#3
Foto - Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Ekipler başka evlere de sıçramaması için çaba sarf ederken, yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

#4
Foto - Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Olayda iki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 50 arı kovanı, çok sayıda odun ile saman yandı. Mahalleye gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı.

#5
Foto - Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demirbaş, "Büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü veya yaralı vatandaşımızın olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin ve devletimize zeval vermesin. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız." dedi.

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!
Medya

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi i..
İran'dan büyük alçaklık: Camiye ve namaz kılan sünni halkın üzerine ateş açıldı!
Dünya

İran'dan büyük alçaklık: Camiye ve namaz kılan sünni halkın üzerine ateş açıldı!

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, kentte 30 Eylül Cuma günü onlarca kişinin ölümüne neden o..
Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!
Ekonomi

Zeytinyağı fiyatlarında müjdeli haber!

Yapılan manipülasyonlar sonucu fiyatı aşırı yükselen zeytinyağı için güzel haber geldi. Sektör temsilcilerinden Yıldız Kalas zeytinyağı fiya..
Altın, dolar ve gümüş için İslam Memiş tarih verdi! Alacaklar, satacaklar dikkat
Ekonomi

Altın, dolar ve gümüş için İslam Memiş tarih verdi! Alacaklar, satacaklar dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, gümüş ve altın fiyatlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
43 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

43 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonetin kasasından 43 düzensiz göçmen çıktı.

UEFA'dan Kardeşler'e görev
Spor

UEFA'dan Kardeşler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; UEFA, hakem Arda Kardeşler'e görev verdi. Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23