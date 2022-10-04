Ankara'da kırsal mahallede iki ev ile bir samanlık yandı

Evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demirbaş, "Büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü veya yaralı vatandaşımızın olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin ve devletimize zeval vermesin. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız." dedi.