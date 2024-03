"Vatandaş seçim bitti demeden bitmez" diyen Altınok, “Öyle demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını iki yer belirler. Biri Ulus, diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i öndeyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son iki anket var. Anketlerin birinde 3, diğerinde 4 puan öndeyiz. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini yönetir” ifadelerini kullandı.