Ankara’da gizli cennet! Karagöl sonbaharla büyüledi

Kursiyerlerden Züleyha Esen, Karagöl’ün doğasının büyüleyici olduğunu belirterek, "Bugün burada piknik yapıyoruz, gezeceğiz. Böyle güzel bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Renkler harika, hava çok güzel, muhteşem bir yer." dedi. Hatice Esim ise "Karagöl'ün sonbaharda canlanan doğasını izlemek harika." ifadesini kullandı. Melek Orun da Karagöl’ü ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "20 yıldır Çubuk’ta yaşıyorum ama buraya ilk defa geldim. Sosyal medyada gördüğümden çok daha güzelmiş. Gerçek bir doğa harikası. Herkese tavsiye ediyorum. Kursumuzdan da çok memnunuz, bu etkinlik sayesinde doğayla iç içe bir gün geçirdik." diye konuştu.