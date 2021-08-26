2021-08-26 12:34:30 Ankara'da aslan korkusu! Vatandaşlar çileden çıktı
Başkent Ankara'da yaşayan iş insanı Ahmet Zeki Öner, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik araziyi 2015 yılında Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladı. Sözleşmede kullanılacak alan 'Restoran, kafe, açık kapalı düğün ve organizasyon hizmetleri' olarak belirlendi. Öner, 5,5 yıl boyunca kafe olarak işlettiği arazinin bir bölümünü bu yıl hayvanat bahçesine çevirdi. Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi ile Antalya'dan getirdiği aslanlar, Bengal kaplanı, tavus kuşu, geyik ve maymun ile hayvanat bahçesi oluşturdu. Ancak 1,5 ay önce açılışı yapılan hayvanat bahçesinde 2'si yetişkin 12 aslanın kükreme sesi korku yarattı. Mahalle sakinleri aslanların kükreme sesi ile hayvanat bahçesinin pis koku yaydığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.