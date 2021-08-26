Ankara'da aslan korkusu! Vatandaşlar çileden çıktı

Yılmaz Kıbrıs'ın avukatı Merve Nur Özkan, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Çalışma usul esaslarına bakıldığı zaman buradaki hayvanat bahçesi hiçbir koşulu sağlamıyor. Bakıldığı zaman hayvanat bahçesi ve evler arasında herhangi bir şekilde arada çit bulunmamakta. Sadece Niyazi Beyin çiti var. Hayvanlara baktığınız zaman direk sizi görüyor. Acil çıkış kapısı bulunmamakta. Hayvanlar zaten bakımsızlıktan çelimsiz duruma düşmüşler. Hem hayvanların sağlığını korumak açısından hem de müvekkilimin sağlığını korumak açısından bütün süreçleri başlattık. Bunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı. İşletme sahibi Ahmet Zeki Öner ise hayvanları Balıkesir ve Antalya'dan getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesinde daha çok aslan ve kaplan bulunduğunu belirten Öner, "12 aslan, 2 kaplan, maymun ve alageyiğimiz var. Burada hiçbir koku ve etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok. Aslanlar 20 saat uyuyan hayvanlar. Günde 1-2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 2 dakika sürüyor. Burası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izinli hayvanat bahçesi. Onlar izin verirken bu tür şeyleri göz önünde bulundurarak hangi tür hayvan koyacağımızı belirliyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Belediyeden izinli, ormandan izinli her yerden yasal izinlerimiz var. Sağlık koşullarına uygun bir yer" dedi.