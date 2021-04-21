Ankara Şehir Hastanesi’nden Kovid-19 yoğun bakım ünitesi dikkat çekti

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 60 bin civarında olduğunu hatırlatan Turan, "Kısmi kapanmayla 60 bin civarındaki vakaların, 30 binlerin altına indiğini görmemiz gerekir. Bu hem sağlık sistemini rahatlatır hem de kayıpların azalmasını sağlar. Ağır hasta sayısı azalır. Kısmi kapanmayla en az yüzde 50 oranında bir azalmanın görülmesi lazım." diye konuştu. Turan, vaka sayısının düşmemesi durumunda "tam kapanma" olabileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Tam kapanma önemli bir seçenek. Çünkü hastaları kaybediyoruz ve çok zor bir süreç yaşıyoruz. Bu kadar ağır geçen bir süreçte mümkün olan tedbirler, ülkenin pek çok farklı problemi de göz önünde bulundurularak alınıyor. Ama her zaman, sağlık tabii ki ön planda. O nedenle vaka sayılarında anlamlı azalmayı görmezsek daha ağır tedbirlere doğru gidiş olacaktır."