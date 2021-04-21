2021-04-21 17:39:59 Ankara Şehir Hastanesi’nden Kovid-19 yoğun bakım ünitesi dikkat çekti
Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesindeki doktor ve hemşireler, maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan müdahale ettikleri hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çabalıyor. Anadolu Ajansı, Ankara Şehir Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesini görüntüledi. Maske, koruyucu tulum ve gözlüklerini çıkarmadan hastalara müdahale eden sağlıkçılar, yoğun bakım ünitesinde gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.