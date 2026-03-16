Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Türkiye ve Irak arasındaki 50 yıllık enerji anlaşmasının sona ermesine az bir süre kala Türkiye, sadece ham petrol taşımacılığına odaklanan yapının yerine; doğalgaz, elektrik üretimi, hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve petrokimya yatırımlarını barındıran entegre bir modelle anlaşmann güncellenmesini talep etmişti. İran savaşı nedeniyle kapanan Hürmüz'deki son gelişmelerin ardından Irak'tan Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının aksaması nedeniyle alternatif ihracat planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Abdulgani, Kerkük–Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde yeniden devreye alınabileceğini söyledi. Abdulgani, günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip Irak–Türkiye boru hattında son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Yaptığı videolu açıklamada Irak'ın ham petrol üretiminin OPEC kotasına göre günlük yaklaşık 4,4 milyon varil olduğunu belirten Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, ancak bölgede savaşın başlamasından birkaç gün sonra Körfez'deki askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Irak'ın petrol ihracatının durduğunu ifade etti.

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Irak'ın daha önce günlük yaklaşık 3,4 milyon varil petrolü başta Basra Petrol Limanı olmak üzere güney limanları üzerinden ihraç ettiğin ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Petrol Bakanlığı'nın petrol sahalarındaki üretimi azaltmak zorunda kaldığını ifada eden Abdulgani, şunları kaydetti:

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

"Petrol üretimi şu anda rafineriler ve elektrik santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 1,5–1,6 milyon varile düşürüldü. Rafineriler şu anda tasarım kapasitelerinin en üst seviyesinde çalışarak benzin, dizel ve beyaz petrol ürünleri ile LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) üretimini sürdürüyor. Ayrıca acil durumlar için belirli miktarda stok tutuluyor."

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Irak'ın yeniden ihracatı başlatmak için Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatını değerlendirdiğini, Suriye'deki Banyas Limanı ve Akabe hattı üzerinden ihracat için de ihaleler açıldığını aktaran Abdulgani, Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyan Irak-Türkiye boru hattının günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve şu anda son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Foto - Ankara petrolden pay istiyordu! İşin içinden çıkamayan komşu Türkiye kararını duyurdu

Yaklaşık 100 kilometrelik bölümde kalan hidrostatik testin bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Abdulgani, "Petrolün Kerkük sahalarından doğrudan hatta (Irak-Türkiye boru hattına) verilerek IKBY'den geçmeden Türkiye'ye gönderilebileceğiz." dedi.

