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Ankara Mansur kaldı

2022-06-12 15:32:25
Ankara Mansur kaldı

Ankara dün felaketi yaşadı. Şehri kaplayan kara bulutlarla birlikte sağanak yağış etkili oldu.

#1
Foto - Yaşanan sağanak yağış sonrası, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan beri umursamadığı altyapı çalışmaları nedeniyle şehir genelinde sel felaketi yaşandı.

Yaşanan sağanak yağış sonrası, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan beri umursamadığı altyapı çalışmaları nedeniyle şehir genelinde sel felaketi yaşandı.

#2
Foto - Sel nedeniyle çok sayıda vatandaş mağdur oldu, araçlar yollarda kaldı.

Sel nedeniyle çok sayıda vatandaş mağdur oldu, araçlar yollarda kaldı.

#3
Foto - Korku dolu anlar böyle görüntülendi...

Korku dolu anlar böyle görüntülendi...

#4
Foto - Yalnızca şehir içinde değil, köylerde de tarım arazileri sular altında kaldı, üreticiler ekinlerini kaybetti.

Yalnızca şehir içinde değil, köylerde de tarım arazileri sular altında kaldı, üreticiler ekinlerini kaybetti.

#5
Foto - Bir vatandaş, sel suları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir vatandaş, sel suları nedeniyle hayatını kaybetti.

#6
Foto - CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel sularının altında kalarak yaşamını yitirdi.

CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel sularının altında kalarak yaşamını yitirdi.

#7
Foto - Ankara Valisi Vasip Şahin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jet hızıyla sel yaşanan bölgeleri ziyaret etti, çalışmaları kontrol ve koordine etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jet hızıyla sel yaşanan bölgeleri ziyaret etti, çalışmaları kontrol ve koordine etti.

#8
Foto - Aynı zamanda fırtına nedeniyle ağaçlar da yerinden söküldü.

Aynı zamanda fırtına nedeniyle ağaçlar da yerinden söküldü.

#9
Foto - Çok sayıda araç devrilen ağaçların altında kaldı, ciddi maddi hasarlar meydana geldi.

Çok sayıda araç devrilen ağaçların altında kaldı, ciddi maddi hasarlar meydana geldi.

#10
Foto - Başkentte tüm bunlar yaşanırken tüm gözler bir kişiyi aradı; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş!..

Başkentte tüm bunlar yaşanırken tüm gözler bir kişiyi aradı; CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş!..

#11
Foto - Yönetmekle yükümlü olduğu Ankara sular altındayken, Mansur Yavaş Eskişehir'de diğer CHP'liler ile buluşmaya gitmişti!..

Yönetmekle yükümlü olduğu Ankara sular altındayken, Mansur Yavaş Eskişehir'de diğer CHP'liler ile buluşmaya gitmişti!..

#12
Foto - Günlerdir Ankara'da yoğun yağış beklendiği yönünde uyarılar yapılırken, Mansur Yavaş şehri terk ederek büyük rezilliğe imza attı. Toplantıya katılan Yavaş, sel felaketinin ardından belediyede koordinasyonu sağlamak yerine Eskişehir'de CHP'lilerle vakit geçirmeyi tercih etti!..

Günlerdir Ankara'da yoğun yağış beklendiği yönünde uyarılar yapılırken, Mansur Yavaş şehri terk ederek büyük rezilliğe imza attı. Toplantıya katılan Yavaş, sel felaketinin ardından belediyede koordinasyonu sağlamak yerine Eskişehir'de CHP'lilerle vakit geçirmeyi tercih etti!..

#13
Foto - Mansur Yavaş kankalarıyla takılırken, Ankaralı bunları yaşadı...

Mansur Yavaş kankalarıyla takılırken, Ankaralı bunları yaşadı...

#14
Foto - Vatandaşlar belediyenin sınıfta kaldığı sel felaketinden kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Vatandaşlar belediyenin sınıfta kaldığı sel felaketinden kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

#15
Foto - Bir vatandaş, araç üzerine çıkarak canını kurtarmanın derdine düştü.

Bir vatandaş, araç üzerine çıkarak canını kurtarmanın derdine düştü.

#16
Foto - Otoparklar da sel altında kaldı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Otoparklar da sel altında kaldı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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