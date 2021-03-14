Ankara Büyükşehir Belediyesinde skandal! Tutuklandı

İddiaya göre; Varol 967 bin 783 TL'yi üç arkadaşı işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'a aktardı. Varol ifadesinde borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Sabah'ın haberine göre; ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Taşkoparan zimmet soruşturması kapsamında ifade verdi. Müşteki Taşkoparan; ifadesinde Varol'un şirkette muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel olduğunu söyledi. Buna göre; Varol'un işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Samet Özçelik ve Muhsin Çakır'ın banka hesaplarına çeşitli tarihlerde toplam 967.783.22 TL aktardığı belirlendi. Hesaplarına para yatan kişiler, Varol'un abisi ve arkadaşlarıydı. Taşkoparan, Varol'dan şikâyetçi oldu.