Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

'GERÇEK SGK LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI' Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, komisyon raporuna ilişkin Aydınlık’ın sorularını yanıtladı. Sözleşmede olmayıp SGK'ya ödeme yapılan personelin 'bankamatik memurları' olduğunu vurgulayan Yalçın şu bilgileri paylaştı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri çalıştırdıkları personellerini belediyenin iştiraki olan şirketlerden temin etmektedir. Bunlardan birisi de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. Ankara'da bulunan parkların, yeşil alanların, peyzaj alanlarının bakımı için Belediyenin şirketi olan ANFA'dan personel temin etmiştir. Personel teminine ilişkin ilk sözleşmeyi incelediğimizde burada yazan sayı 600 kişidir. SGK listesini talep ettik, görünen personel sayısı 3 bin 529’dur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sözleşmesinde yazan 600, gerçekte çalışan 3 bin 529 kişi. Yani burada 2 bin 929 kişi çalışmadan maaş almaktadır. Biz bunu SGK listesinden tespit ettik. “Daha sonra ikinci sözleşmeyi inceledik. İkinci sözleşmede de yazan sayı 2 bin. Burada çalışan işçi sayısı da 3 bin 696. Yani ikinci sözleşmede de bin 696 kişi işe gitmeden maaş aldığını tespit ettik. Biz bunlarla alakalı puantaj kayıt listelerini, bu personellerin nerede çalıştıklarını, bunlara neden dolayı maaş ödendiğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından talep ettik. Ancak bu bilgileri bize, yani Denetim Komisyonu’na vermediler. Bunun adı bankamatik personeldir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde 2 bin civarında bankamatik personel bulunmaktadır.”