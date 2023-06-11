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Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

2023-06-11 09:10:23
Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

Belediye Denetim Komisyonunun 2022 raporuna göre bin 700 personelinin ‘bankamatik personeli’ olduğu ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) tepki büyüyor. Aydınlık gazetesine konuşan Denetim Komisyonu Başkanı Yalçın, bilgilerin komisyona verilmediğini söyledi.

#1
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Denetim Komisyonu’nun son raporuna göre belediye yönetimi, peyzaj ve yeşil alan işlerinde istihdam edildiği öne sürülen yaklaşık bin 700 kişiye çalışmadan maaş yatırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, “Bunlara neden maaş ödendiğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından talep ettik. Ancak bu bilgileri Denetim Komisyonuna vermediler. Bunun adı bankamatik personelidir.” dedi.

#2
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

İKİ SÖZLEŞMEDE DE EKSİK VAR Denetim Komisyonunun 2022 tarihli raporunda, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ile belediyenin şirketi ANFA arasındaki hizmet alım sözleşmesinde usulsüzlük olduğu yazıldı. Raporda, ANFA sözleşmelerine yansıtılmadan çalıştırılan personele ilişkin bilgi yer aldı. Daire ile şirket arasında 1 Nisan 2021'de imzalanan sözleşmede personel sayısının 600 kişi olduğu belirtildi. Ancak söz konusu işe ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tahakkuk fişine göre, aynı iş için prim ödenen personel sayısı 3 bin 529. Sözleşmeyle, sigortası ödenen personel sayısı içinde neredeyse 3 bin kişilik fark var. Bu sözleşme 31 Mart 2022'de sona erdi. Yenilenen sözleşmede iş kapsamında çalışacak personel sayısı 2 bin olarak kayda geçti. Ancak bu işe dair SGK belgesinde yine fark olduğu görüldü. SGK'da aynı iş için 3 bin 696 kişiye prim ödendi. Yani 2021'de sözleşmede belirlenenin altı katı, 2022'de de sözleşmenin iki katı kadar personele SGK kaydı yapıldı. Raporda bu personelin fiilen belediye hizmetlerinde çalışıp çalışmadığının tespit edilmeyeceği de vurgulanıyor.

#3
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

'GERÇEK SGK LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI' Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, komisyon raporuna ilişkin Aydınlık’ın sorularını yanıtladı. Sözleşmede olmayıp SGK'ya ödeme yapılan personelin 'bankamatik memurları' olduğunu vurgulayan Yalçın şu bilgileri paylaştı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri çalıştırdıkları personellerini belediyenin iştiraki olan şirketlerden temin etmektedir. Bunlardan birisi de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. Ankara'da bulunan parkların, yeşil alanların, peyzaj alanlarının bakımı için Belediyenin şirketi olan ANFA'dan personel temin etmiştir. Personel teminine ilişkin ilk sözleşmeyi incelediğimizde burada yazan sayı 600 kişidir. SGK listesini talep ettik, görünen personel sayısı 3 bin 529’dur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sözleşmesinde yazan 600, gerçekte çalışan 3 bin 529 kişi. Yani burada 2 bin 929 kişi çalışmadan maaş almaktadır. Biz bunu SGK listesinden tespit ettik. “Daha sonra ikinci sözleşmeyi inceledik. İkinci sözleşmede de yazan sayı 2 bin. Burada çalışan işçi sayısı da 3 bin 696. Yani ikinci sözleşmede de bin 696 kişi işe gitmeden maaş aldığını tespit ettik. Biz bunlarla alakalı puantaj kayıt listelerini, bu personellerin nerede çalıştıklarını, bunlara neden dolayı maaş ödendiğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından talep ettik. Ancak bu bilgileri bize, yani Denetim Komisyonu’na vermediler. Bunun adı bankamatik personeldir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde 2 bin civarında bankamatik personel bulunmaktadır.”

#4
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

‘DENETİM RAPORUMUZU KAMUOYUYLA PAYLAŞAMADILAR’ “Kanun gereğince tüm belediyelerde her yıl ocak ayında, bir önceki yılın mali verilerini denetlemek üzere denetim komisyonları oluşturulur.” diyen Yalçın, belediye yönetimi tarafından internet sitesinde her yıl paylaşılan verilerin, nedense 2021 ve 2022 yıllarında açıklanmadığını belirtti. Yalçın yaptıkları incelemelerde 40’ın üzerinde usulsüzlük tespit ettiklerini söyledi. Mansur Yavaş’ın, adaylığı sırasında sık sık şeffaflıktan bahsettiğini ifade eden Yalçın, bunun sadece bir algı olduğunu belirtti: “Kamuoyundaki Mansur Yavaş algısına baktığınızda iki konu ön plana çıkmaktadır: Şeffaflık ve tasarruf. Denetim Komisyonu’ndaki çalışmalarımız neticesinde Mansur Yavaş'ın tasarruf algısı tamamen ortadan kalkmıştır. Bir tasarruftan asla bahsedemeyiz. Fütursuzca harcamalar yapılmıştır. 40'ın üzerinde tespitimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda şeffaflık ilkesine dayanarak Denetim Komisyonu Raporlarının hepsini yayınlamış, ancak 2022 yılına ait raporumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir sitesinde yayınlanmamıştır. Şeffaflık söyleminin sadece bir algıdan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.”

#5
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

‘ANKARA’NIN SORUNLARI YERİNE 40 İLDE MİTİNG YAPTI’ Özellikle son seçimlerde ön plana çıkarılan Yavaş’la ilgili rahatsızlığını dillendiren Yalçın, şunları söyledi: “Mansur Yavaş bugüne kadar girmiş olduğu seçimlerin tamamında ‘Belediye başkanları siyaset yapmamalıdır, hizmet üretmelidir. Kolay, ucuz erişilebilir hizmet üretmelidir. Başkanlık yaptığı kentte yaşayan vatandaşların refah düzeyini artıracak hizmetler üretmelidir.’ söylemlerini defalarca söyledi. Ancak uygulamaya baktığınızda Ankara tarihinde Mansur Yavaş kadar siyasete girmiş başka bir belediye başkanı olmamıştır. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 40’ın üzerinde ilde miting yaparak sadece siyasi ikbali uğruna siyasete bu kadar girmiş bir belediye başkanı olarak Ankara tarihine geçmiştir.”

#6
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

‘SELDE SOKAĞA ÇIKMADI’ Ankaralılar hayatı felç eden sel felaketiyle uğraşırken, Mansur Yavaş’ın siyasi ikbali uğruna il il gezdiğini, miting yaptığını anlatan Yalçın, “Ankaralılar bunu unutmadı ve unutmayacak. Sandık geldiğinde Yavaş’a yanıtı verecektir Ankaralılar.” dedi.

#7
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

80 MİLYON LİRA KONSER PARASI Tasarruf iddiasında bulunan Yavaş'ın 2022'de sadece konserlere 80 milyon lira bütçe ayırdığını da ekleyen Yalçın, iptal edilen şarkıcı Tan Taşçı konseri için 4 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını belirtti. Bu konserin iki hafta sonra tekrar düzenlendiğini ve belediye kasasından 5 milyon 700 bin lira daha ödeme yapıldığını söyleyen Yalçın “Denetim komisyonu raporumuzda bunların tasarruf algısının tamamen yalan olduğunu ortaya çıkmıştır, fütursuzca harcamalar yapılmıştır. Bir konser için 10 milyon 300 bin lira ödeme yapan bir belediye yönetimi nasıl tasarruftan bahsedebilir?” diye sordu.

#8
Foto - Ankara Belediyesi 'bankamatik'e döndü! Bin 700 kişiye çalışmadan maaş

YETERLİLİĞİ OLMAYAN 13 FİRMAYA İHALE Komisyon Başkanı Yalçın'ın bir başka iddiası da ihalelere ilişkin oldu. Yalçın, iş deneyim tecrübesi ve belgeleri bulunmayan 13 firmaya nasıl ihale verildiğini anlattı: “İş deneyim belgeleri yeterli olmayan ve ihaleye katılma yeterliliği bulunmayan firmalar -özellikle bunlar belli firmalar- 13 ihaleye katılmıştır. Bu 13 ihalenin toplam tutarı 2 milyar lira. Bunların 10 tanesiyle sözleşme imzalanmış. Bu tutar 1 milyar 687 milyon liradır. Bunlarla sözleşme imzalanmıştır. Buna benzer çok hususu biz denetim komisyonu çalışmalarında tespit ettik. Meclis Başkanlığımız bu tespitlerin tamamıyla ilgili suç duyurusu hazırlıklarını tamamlamış, 6 tanesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuş, devamında da yine dosyalar hazırlanmıştır. Mansur Yavaş, Genel Sekreter, daire başkanı dahil, tüm yetkililer hakkında tüm Meclisimizi temsilen suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurularının devamı da inşallah gelecektir.”

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