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Teknoloji-Bilişim
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Anka-3 tanker İHA olacak

2023-07-17 23:09:12
Anka-3 tanker İHA olacak

İlk uçuşu için gün sayan Anka-3'ün tanker İHA olarak kullanılması da bekleniyor.

#1
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Türkiye’de geliştirilen iki farklı jet motorlu İHA sistemi mevcut. Bunlardan birisi Bayraktar Kızılelma’yken diğer ise Tusaş’ın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçan kanat tasarımlı insansız hava aracı Anka-3.

#2
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

İlk uçuşu için gün sayan Anka-3’ün muhtelif birçok görevi yapabilecek kabiliyette olması bekleniyor. Bu kabiliyetlerden birisi de tanker İHA görevi. Konuya yakından bakalım.

#3
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Anka-3’e tanker İHA misyonu! Tusaşın uçan kanat tasarımıyla tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği jet motorlu Anka-3 insansız hava aracı, yükleneceği muhtelif görevlerin yanı sıra havada diğer uçaklara yakıt ikmali yapmak üzere tanker İHA olarakta kullanılacak.

#4
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Tanker uçaklar, yakıt ihtiyacı olan görevdeki diğer uçaklara yere inmeden havada özel bir bağlantı sistemiyle yakıt ikmali yapabilen özel uçaklardır. Dünyada halihazırda havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan hava araçları genelde yolcu uçağı tasarımları üzerinden istenilen şekilde biçimlendirilerek yakıt taşıma ve ikmal yapma kabiliyetleri kazandırılmış tanker uçaklardır.

#5
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Bu uçaklar tonlarca yakıt taşıyıp havada birçok uçağa yakıt ikmali yapabilme kabiliyetlerine sahiptir. Fakat büyük boyutları ve geleneksel tasarımları neticesinde bu uçaklar yüzlerce mil mesafeden dahi radarlara çok kolay yakalanabilmektedir. Bu durum görev esnasında uçaklar için önemli bir dezavantaj oluşturur.

#6
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Bu sebeplerden ötürü daha az yakıt taşıma kapasitesine sahip olsada radara görünürlüğü az olan ve üstün uçuş yeteneklerine sahip İHA sistemleri bu iş için biçilmiş kaftan.

#7
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Tusaş’ın uçan kanat konseptiyle tasarladığı Anka-3, gelişmiş dizaynı ve yekpare biçimde gözüken minimum çıkıntıya sahip gövdesi sayesinde radar görünürlüğü oldukça düşük olacak. Uçan kanat tasarımının avantajlarından biriside geniş alan sayesinde taşınan yükün fazla olmasıdır. Anka-3, 6500 kg azami kalkış ağırlığına ve 1200 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

#8
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Bu değerlere göre Anka-3 ve onun tarzındaki tanker uçak görevi yapacak sistemlerin yakıt taşıma kapasitesinin normal tanker uçaklara göre oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Fakat bahsettiğimiz gibi en önemli hususlardan birisi radar görünlüğüdür. Tanker ihalar şimdilik onlarca ton yakıt taşımasada savaş uçaklarına görevleri esnasında ihtiyaç duydukları yakıtı radarlara görünmeden sağlayabilecek kabiliyete sahip.

#9
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Amerika’nın tanker İHA’sı ABD’li köklü uçak üreticisi Boeing’in havada yakıt ikmal görevleri için geliştirdiği tanker İHA MQ-25 Stingray, 15,5 metre uzunluğa, 22,9 metre kanat açıklığına (katlandığında 9,54 metre) ve yaklaşık 7200 kg yakıt taşıma kapasitesine sahip.

#10
Foto - Anka-3 tanker İHA olacak

Sadece tanker olarak kullanılması amacıyla tasarlandığından farklı görevleride yerine getirebilen Anka-3’e kıyasla daha büyük boyutlar ve kapasiteler karşımıza çıkıyor. Ayrıca MQ-25 Stingray uçak gemisiyle birlikte de kullanılabiliyor.

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