Anka-3 tanker İHA olacak

Bu uçaklar tonlarca yakıt taşıyıp havada birçok uçağa yakıt ikmali yapabilme kabiliyetlerine sahiptir. Fakat büyük boyutları ve geleneksel tasarımları neticesinde bu uçaklar yüzlerce mil mesafeden dahi radarlara çok kolay yakalanabilmektedir. Bu durum görev esnasında uçaklar için önemli bir dezavantaj oluşturur.