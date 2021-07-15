2021-07-15 17:06:48 Angela Merkel canlı yayında uyuya kaldı
Görev süresinin sonuna yaklaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir canlı yayın programında uykuya daldı.
Görev süresinin sonuna yaklaşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı bir canlı yayın programında uykuya daldı.
66 yaşındaki Almanya Başbakanı, görev süresinin bitişi yaklaşırken oldukça yorulmuş görünüyor.
Bunun son örneği Merkel'in dün gerçekleştirilen ve Alman vatandaşlarının kendisine sorular yönelttiği bir sanal toplantıda yaşandı.
Alman televizyonları tarafından yayınlanan bir buçuk saatlik programın başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görüldü.
Toplantının sonlarına doğru Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Merkel'in yorgun ve uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken, Alman lider için 'Emeklilik kararı vermesinin doğruluğu onaylanmış oldu' yorumları yapıldı.
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