Aneminin 9 belirtisi

5. Hamilelik veya kan kaybına neden olan hastalıklar Tükettiğiniz demir miktarı normalde yeterli olabilir, ancak bazı durumlarda başka bir nedenden dolayı kan kaybettiğiniz için anemi yaşayabilirsiniz. Örneğin, hamile kadınlar anemiye karşı özellikle savunmasızdır, çünkü bebeğin büyümesini ve gelişmesini desteklemek için vücudun çok daha fazla kan hücresi üretmesi gerekir. Bebeğin demir, B12 vitamini veya folattan yoksun olması durumunda, vücut daha az sağlıklı kırmızı kan hücresi üretecektir. Bunun haricinde ülser, hemoroid, mide iltihabı ve kanser gibi sağlık sorunlarına sahip yetişkinler ve çocukların anemi riski önemli düzeyde yüksektir. 6. Garip yemek istekleri Aneminin en sıra dışı belirtilerinden biri pika hastalığıdır. Bu hastalık buz küpleri, toprak ve hatta kalem veya kuru boya gibi gıda dışı maddeleri yeme isteğidir. Bu yeme bozukluğu olan hastaların neden bu kadar sıra dışı maddeleri çiğnemek veya yemek istedikleri hala bilinmemektedir. Ancak bu demir eksikliği anemisinin çok yaygın bir belirtisidir.