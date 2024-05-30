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Spor
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Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

2024-05-30 11:39:34
Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de iki sezon boyunca top koşturan ve oldukça büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'ın takımı Al-Nassr'da devam ediyor. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olmasına rağmen yaz transfer döneminde Arabistan'dan ayrılabilir. Süper Lig ekipleriyle adı sık sık anılan yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Söylenenlere göre İstanbul devi, Anderson Talisca ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Beşiktaş formasıyla taraftarların kalbine kazınan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte önemli başarılar da elde etti.

#2
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de 2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

#3
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

#4
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Cristiano Ronaldo'nun da bu yaz Al-Nassr'dan ayrılacağı söylentileri yükselmeye başlarken Talisca'nın da aynı şekilde takımdan ayrılacağı belirtildi.

#5
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan kendisine gelecek olan teklifleri bekleyecek olan yıldız isim, bir sürprize imza atabilir.

#6
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

#7
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Buna göre sarı lacivertli ekip gözünü Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'ya çevirdi

#8
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Arap basınından Khalej News'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istiyor.

#9
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Al-Nassr'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle 30 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen teklifleri değerlendireceği aktarılan haberde Fenerbahçe'nin Talisca'ya ilgisi olduğuna vurgu yapıldı.

#10
Foto - Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe ve Corinthians'ın Talisca'yı yakından takip ettiği iddia edilirken iki takımın da trasnferde istekli olduğu bilgisine ulaşıldı. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'da bu sezon 25 maçta forma giyen Anderson Talisca bu karşılaşmalarda 25 gol atarken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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