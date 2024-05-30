Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! İstanbul devi görüşmelere başladı bile... Yer yerinden oynayacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de iki sezon boyunca top koşturan ve oldukça büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan'ın takımı Al-Nassr'da devam ediyor. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin bitimine iki yıl daha olmasına rağmen yaz transfer döneminde Arabistan'dan ayrılabilir. Süper Lig ekipleriyle adı sık sık anılan yıldız oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Söylenenlere göre İstanbul devi, Anderson Talisca ile görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…