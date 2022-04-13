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Hayat-Aktüel
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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var

2022-04-13 15:19:21
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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