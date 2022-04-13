2022-04-13 15:19:21 Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Canlı altın fiyatları: Gram altın fiyatları | Çeyrek altın fiyatı Anlık cumhuriyet altın fiyatları: 13 Nisan 2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23