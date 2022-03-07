Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

“Türkiye, dünya insanlığının kilit taşıdır” Türkiye’nin dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Mustafa Demir, “Bugün hangi hal ve durum üzere olursak olalım Ukrayna’yı görüyoruz. Ukrayna’ya yapılan saldırı bugün tüm dünyanın gündeminde. Türkiye olarak bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne, yaşama hakkına, geleceğine saygılı bir milletiz. Ama daha dün Irak’ta kaç kişi ölmüştü? 1 milyona yakın insan öldü. Suriye’de de öyle. Afganistan’da ne oldu? Dünya çok ilginç bir yerden geçiyor. Biz son 20 yılda birçok alanda hayal edilemeyecek yerlere geldik. Bir tek bizim için değil, dünya için de sorumluluğu olan bir ülkeyiz. Gönül coğrafyamız, dindaş coğrafyamız ve bütün dünya insanlığı için kilit noktada bir ülkeyiz. Bazen kemerler inşa edilir. Kemerler statik olarak en çok yük taşıma kapasitesine sahip yapılardır. Kemerlerin ortasında bir kilit taşı vardır. Türkiye de dünya insanlığı için bu kilit taşıdır” diye konuştu.