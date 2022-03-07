Anadolu Kadınları Defilesi nefes kesti

“Kara Fatma ve onun gibiler bu ülkeyi kurulmaya götüren mücadeleyi verdiler” Kara Fatma ve birçok Anadolu kadınının Türkiye’nin kuruluşunda önemli yer edindiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu güzel programı icra ediyoruz. Bizim kültür, geçmiş ve genetiğimizde bugün ifade edilen birçok olumsuzluğun olmadığını görürüz. Bizim medeniyetimiz yaratılmışların her türlüsüne saygıyı esas alan bir medeniyettir. Bırakın insanı kadını, çocuğu, dezavantajlı grupları yaratılmış her şeyi tamamen kendi varlık sebebi sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Osmanlı'nın son döneminde dünya üzerimize öyle bir çullandı ki; o koskoca imparatorluktan Sevr ile birlikte neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Tam o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. O dönemde Samsun’da İngiliz ve Fransız askerleri geziyor, Saathane Meydanı’nda darağaçları kuruluyordu. Atatürk 1923’te Cumhuriyet'i ilan etti. Tam da orada ‘Kara Fatma’ diye ifade ettiğimiz büyüğümüz ve onun gibi niceleri bu güzel ülkeyi kurulmaya götürecek mücadeleyi yaptılar. Kime karşı? 7 düvele karşı. Neye ihtiyacımız var? O günkü ruha ihtiyacımız var” dedi.