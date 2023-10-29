“Ana Kucağı Gazze” Anneler Gazze için yürüdü!

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak, “Ana Kucağı Gazze”, “Büyümeye hakkım var” yazılı dövizler taşadı, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi. Anneler adına konuşan Meral Tan, “Biz bugün Filistin’de yaklaşık 3 haftadır yaşanan bu zulme anneler olarak bir ortak çağrımız olsun istedik. Oradaki annelerin yüreği yanıyor, kan ağlıyor. Bizler de burada gerçekten büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. En azından biz buradan onların sesi olmak istedik. Onlara buradan bir duamız olsun istedik” dedi.