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Yaşam
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"Ana Kucağı Gazze" Anneler Gazze için yürüdü!

2023-10-29 16:34:42
“Ana Kucağı Gazze” Anneler Gazze için yürüdü!

Konya’da bir grup anne, İsrail’in saldırılarını protesto ederek Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüyüş düzenledi.

#1
Foto - "Ana Kucağı Gazze" Anneler Gazze için yürüdü!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun bombardıman devam ederken, tepkiler de yükseliyor. Konya’da sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurarak bir araya gelen kadınlar, yanlarına çocuklarını da alarak İsrail’in saldırılarını protesto etmek için Kılıçaslan Kent Meydanı'nda toplandı.

#2
Foto - "Ana Kucağı Gazze" Anneler Gazze için yürüdü!

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan anneler, sloganlar atarak Kayalı Park'a kadar yürüdü.

#3
Foto - "Ana Kucağı Gazze" Anneler Gazze için yürüdü!

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde göstericiler ateşkes çağrısında bulunarak, “Ana Kucağı Gazze”, “Büyümeye hakkım var” yazılı dövizler taşadı, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi. Anneler adına konuşan Meral Tan, “Biz bugün Filistin’de yaklaşık 3 haftadır yaşanan bu zulme anneler olarak bir ortak çağrımız olsun istedik. Oradaki annelerin yüreği yanıyor, kan ağlıyor. Bizler de burada gerçekten büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. En azından biz buradan onların sesi olmak istedik. Onlara buradan bir duamız olsun istedik” dedi.

#4
Foto - "Ana Kucağı Gazze" Anneler Gazze için yürüdü!

Anneleri ile birlikte yürüyüşe katılan çocuklar ise, Filistin’deki çocuklara destek olmak için programa katıldıklarını belirtti. Yürüyüşün ardından toplu dua yapıldı.

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