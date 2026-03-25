Amerikalılar 'Türkiye'nin o kentinde petrol hazinesi var' diyordu! Ve flaş karar alındı
Amerikalıların ön çalışmaları sonucu 'büyük petrol rezervi var' değerlendirmesi yaptığı kentten flaş haber geldi. Yerin altına resmen iniliyor.
Amerikalıların ön çalışmaları sonucu 'büyük petrol rezervi var' değerlendirmesi yaptığı kentten flaş haber geldi. Yerin altına resmen iniliyor.
Diyarbakır’ın Hazro ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.
Türkiye Petrolleri AŞ (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Hazro İlçesi İşmar Mahallesi sınırları içerisindeki 50 hektarlık hazine arazisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.
AR/TPO/K/L45-B ruhsat numaralı arazi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Hazro Bedinan-1 tespit kuyusu açılacak. Çalışmalarda iki vardiya şeklinde toplam 40 kişi çalışacak.
32 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak.
Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
